به گزارش خبرگزاری مهر، «مولود چاوش‌اوغلو» وزیر خارجه ترکیه امروز شنبه با انتشار پیامی توئیتری از دیدار خود با «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه خبر داد.

وزیر خارجه ترکیه در این خصوص نوشت: هیأت‌های نمایندگی دو کشور به دیدارها در مسکو تا روز دوشنبه هفته جاری ادامه خواهند داد. با همتای روسی ام توافق کردیم که پس از اتمام نشست‌ های مذکور، ارزیابی طرفین در این باره به انجام برسد.

این درحالیست که راشاتودی نیز در این باره اعلام کرد که طرفین در دیدار امروز درباره آخرین تحولات در ادلب سوریه به گفتگو پرداختند.

وزیر خارجه ترکیه در این دیدار اعلام کرد که وضعیت جاری در ادلب تاثیری بر خرید سامانه موشکی اس -۴۰۰ از روسیه نخواهد گذاشت.

وی در این خصوص گفت: این دو موضوع، مسائل مجزائی هستند. اجازه نمی‌دهیم روند سیاسی بر این مسأله تاثیر بگذارد. نباید اجازه داد تا مسئله سوریه بر همکاری و روابط دوکشور تاثیر بگذارد.