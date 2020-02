قانون صیانت از فضای مجازی تصویب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی شیخ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مراسم روز اینترنت امن‌تر، با بیان اینکه حذف اینترنت از زندگی نه میسر و نه مطلوب است گفت: باید روش صحیح استفاده از اینترنت را بیاموزیم و این به معنای دستیابی به اینترنت پاک است.

وی با اشاره به اینکه اینترنت برای کودکان کارکرد آموزشی و سرگرمی دارد؛ کلاس‌های اینترنتی، در مناطق محروم هم قابل دسترسی هستند و حتی اینترنت به انجام ظریف‌ترین عمل‌های جراحی کمک می‌کند، گفت: اگر اینترنت مختل شود خیلی از امکانات ساده مثل نور، گرمایش محیطی، حمل و نقل عمومی و... دچار اختلال می‌شوند. چون سیستم مدیریت و کنترل اینها از طریق اینترنت هدایت می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان کارکردهای دوسویه مثبت و منفی تمام ابزارهای بشری از جمله اینترنت تصریح کرد: اینترنت هم مثل هر ابزار دیگری خطرات و تهدیدهایی دارد. امروز در اینترنت همه نوع جرمی رخ می‌دهد، به ویژه اینکه مجرمان به‌آسانی هویت و جنسیت خود را پنهان می‌کنند، اما نباید به بهانه عوارض و خطرات، از قابلیت‌ها و امکانات آن محروم بمانیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هنوز در ایران برخی بر این باورند که برای مبارزه با آلودگی‌های اینترنت باید اینترنت را قطع کنیم، افزود: بخشی از دستیابی به اینترنت پاک با کمک فناوری از سخت‌افزار و نرم‌افزار انجام می‌شود و وجود سیم‌کارت‌های کودک و اینترنت‌های ویژه کودکان در دنیا برای نیل به همین هدف است. اما مهم‌ترین رکن در این زمینه آگاهی پدران و مادران و مربیان هستند، چون آنها هستند که باید برای فرزندان سطح دسترسی تعریف کنند.

شیخ به نقش نهادهای مختلف در رسیدن به اینترنت امن‌تر اشاره کرد و گفت: متولیان امور هم لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی داشته‌باشند. وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، صداو سیما، پلیس و.. همه باید دست به دست هم بدهند تا اینترنت پاک و امن‌تر را تحقق ببخشند.

وی با اشاره به برگزاری روز جهانی روز اینترنت امن‌تر (SID- Safer Internet Day) گفت: متاسفانه امروز در سطح شهر هیچ تبلیغی از روز اینترنت‌ پاک تر مشاهده نمی شود و این درحالی است که از مسئولان انتظار می رود در این روز، سراسر کشور را روی موضوع اینترنت و چالش‌های آن متمرکز کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: ما هم اکنون در حال تصویب قانون صیانت از فضای مجازی در مجلس هستیم و اگر به این مجلس نرسد، امیدواریم در مجلس بعدی تصویب شود. در همین حال در شورای عالی فضای مجازی نیز اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای ابلاغ این قانون تنظیم خواهد شد.

روز اینترنت امن‌تر (SID- Safer Internet Day) از سال ۲۰۰۴ توسط کمیسیون اروپا نامگذاری شده و از آن زمان تاکنون همه ساله مراسمی به این مناسبت در سراسر دنیا برگزار می شود.

امسال بیش از ۱۴۰ کشور دنیا، مراسم روز اینترنت امن‌تر را برگزار کردند.

هر سال شبکه Insafe یک موضوع متفاوت را برای برگزاری این رویداد انتخاب می‌کند. شعار امسال مانند سال گذشته «با هم برای اینترنت بهتر- Together for a better internet» در نظر گرفته شده است.