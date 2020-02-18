به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان تهران با حضور مدیران تمام دستگاه‌های عضو این ستاد در استانداری تهران برگزار و برنامه‌های نوروزی این استان اعلام شد.

پرهام جانفشان دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر و مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفت: برنامه‌ها و فعالیت‌های نوروزی اداره کل تهران در سه بخش شامل پیش از آغاز سفرهای نوروزی (ا تا ۲۵ اسفند)، آغاز سفرهای نوروزی (۲۵ تا ۱۳ فروردین) و ایام بازگشت مسافران (۱۴ تا ۲۰ فروردین) در دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر پیگیری و اجرا خواهد شد.

وی افزود: ایجاد بازارچه‌های فروش و عرضه صنایع دستی با هدف گنجاندن صنایع دستی در سبد خرید نوروزی خانواده‌های تهرانی، طرح تشدید و بازرسی از تمامی تأسیسات گردشگری، پیرایش بصری محیط موزه‌ها و اماکن تاریخی در طرح استقبال از مسافران و گردشگران از اهم اقداماتی است که تا پیش از آغاز دور اول سفر نوروزی انجام خواهد شد. برگزاری جشنواره‌های نوروزگاه در بیش از ده نقطه پیش بینی شده در سطح شهر تهران، برگزاری تورهای نیم روزه و یک روزه تهرانگردی در بیش از ۱۵ مسیر، برگزاری مسابقه عکس «نوروز تهران از نگاه گردشگر»، ایجاد کیوسک‌های نوروزی عرضه صنایع دستی، برپایی ستاد ۲۴ ساعته رسیدگی به شکایات سفر هموطنان، عرضه ۲۰ تا ۴۰ درصدی تخفیف در مراکز اقامتی و پذیرایی منتخب و استقبال از میهمانان تهران در مبادی ورودی به استان نظیر فرودگاه، راه آهن از برنامه‌هایی است که در ایام سفرهایی نوروزی در استان تهران اجرا خواهد شد.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر در ادامه گفت: در تلاش هستیم که در نوروز ۹۹ توزیع نقشه، کتابچه‌های راهنما و تمام اقلام تبلیغاتی ارگان‌ها به صورت منسجم و در قالب یک بسته در اختیار گردشگران و مسافران قرار گیرد.

در جلسه ستاد خدمات سفر که به ریاست محمد تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی در محل استانداری تهران برگزار شد مدیران دستگاه‌های عضو ستاد گزارش اقدامات خود را برای نوروز ۹۹ اعلام کردند.