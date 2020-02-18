جدیدترین تحولات اقتصادی مرتبط با ویروس کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، سایه ویروس کرونا بر اقتصاد جهان همچنان سنگینی می‌کند. در این گزارش به مهمترین اخباری که تبعات اقتصادی این ویروس را روایت می‌کند خواهیم پرداخت.

* سرویس سرمایه‌گذاران مؤسسه اعتبارسنجی مودیز اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا فشار بر اقتصادهای آسیا پاسیفیک را افزایش خواهد داد و از رشد اقتصادی آنها خواهد کاست. این مؤسسه اعلام کرد بیشترین آسیب در بخش تجارت و توریسم احساس خواهد شد و بخش‌های دیگر هم با اختلال در زنجیره تولید روبرو می‌شوند.

این مؤسسه پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در ۲۰۲۰ را از ۵.۸ درصد به ۵.۲ درصد کاهش داد.

* دفتر مرکزی لندن بانک اچ‌اس‌بی‌سی اعلام کرد این بانک که بیشتر درآمد خود را در آسیا به دست می‌آورد، با توجه به شیوع ویروس کرونا در چین، پیش‌بینی رشد درآمد خود در چین را برای سال ۲۰۲۰ کاهش داده است.

این بانک پیش از صبح امروز گزارش داده بود که درآمد آن در سال ۲۰۱۹ با سقوط ۳۲.۹ درصدی روبرو شده و به سطح مورد انتظار نرسیده است.

* رویترز گزارش داد که نماینده صنعت طیور هندوستان اعلام کرده است که این کشور به دنبال گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه ویروس کرونای جدید از طریق مرغ و خروس منتقل شده، بخش طیور هند ظرف ۳ هفته ۱۸۲ میلیون دلار یا ۱۳ میلیارد روپیه ضرر کرده است.

این گمانه‌زنی‌ها باعث کاهش تقاضای مرغ شده و قیمت‌ها را تقریباً به نصف میزان قبلی رسانده است.

* ایرلاین‌های سنگاپور اعلام کردند که به علت تقاضای ضعیف برای پرواز، تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، مجبور شده‌اند برخی از پروازهای خود را لغو کنند و برخی مسیرهای پروازی تا ۳۱ می کلاً تعطیل شده‌اند.

* غول معدن استرالیا، بی‌ایچ‌پی، هشدار داد که ویروس کرونا که بیش از ۷۰ هزار نفر را در چین مبتلا کرده است، شرایط مبهمی را برای چشم‌انداز این شرکت به وجود آورده است. این شرکت اعلام کرد در صورتی که وضعیت ویروس در ۳ ماهه منتهی به مارس به آرامش نرسد، باید پیش‌بینی تقاضا و رشد خود را کاهش دهد.