به گزارش خبرنگار مهر، امین ملکشاهی عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی و بی‌اطلاعی خانواده ارغوان احمدیان در روزهای گذشته، با پیگیری دستگاه‌های امنیتی و قضایی، پیکر بی‌جان مرحومه در محور ارتباطی شوشتر ـ کوشکک کشف شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه پزشکی قانونی نشان می‌دهد که وی بر اثر اصابت دو گلوله جان خود را از دست داده است.

دادستان عمومی و انقلاب شوشتر ادامه داد: با تشکیل پرونده‌ای ویژه، دستور شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این جنایت صادر شده و تاکنون چند نفر به‌عنوان مظنون بازداشت شده‌اند و تحت بازجویی و تحقیقات فنی قرار دارند.

ملکشاهی تصریح کرد: تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی با دقت در حال بررسی ابعاد پنهان و انگیزه وقوع این قتل هستند و به‌محض روشن شدن ابعاد پرونده و دستیابی به نتایج قطعی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه جرم خشن و ناامنی با قاطعیت برخورد می‌کند.