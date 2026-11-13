به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه کلش ریپورت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از مجریان شبکه های خبری مبنی بر اینکه «ایرانی‌ها همین حالا در تهران یک بیلبورد نصب کرده‌اند که درباره کشتن شما صحبت می‌کند»، گفت: آنها دشمنان شروری هستند و بسیاری از سربازان و ملوانان آمریکایی را به قتل رسانده‌اند.

ترامپ در ادامه ادعاهایش و در حالی که مردم غیرنظامی در ایران متضرر اصلی اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، افزود: من از مردم ایران متنفر نیستم، اما معتقدم که رهبری آنها پدیده بسیار وحشتناکی بوده است.