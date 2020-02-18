به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام شد که به شرح زیر است:

* دیدار تیم های شهر خودرو مشهد و ماشین سازی تبریز برگزار و از سوی تماشاگران تیم شهر خودرو مشهد تخلفاتی مبنی بر توهین به بازیکن حریف و داور رخ داد. تیم شهر خودرو مشهد به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد(این رای قابل تجدید نظر است)

به باشگاه شهر خودرو اخطار می شود با توجه چندین نوبت بروز رفتار مشابه از سوی تماشاگران منتسب چنانچه در بازیهای بعدی این نوع رفتار تماشاگران گزارش شود، با تبیهات شدیدتری از جمله محرومیت مواجه خواهند شد.

* مسابقه تیم های صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران برگزار و از سوی تماشاگران تیم صنعت نفت آبادان تخلفاتی مبنی توهین و فحاشی به بازیکن حریف و داور و پرتاب سنگ و بطری به سمت نیمکت حریف رخ داد. این تیم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رای قابل تجدید نظر است)

به باشگاه صنعت نفت آبادان اخطار می گردد با توجه چندین نوبت رفتار تماشاگران منتسب مبنی بر توهین به داور و بازیکنان حریف و پرتاب اشیا، چنانچه در بازیهای بعدی این نوع رفتار تماشاگران گزارش شود، با تنبیهات شدیدتری از جمله محرومیت مواجه خواهند شد.

* دیدار تیم های استقلال تهران و نفت مسجد سلیمان برگزار و از سوی تماشاگران تیم استقلال تهران تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور بازی رخ داد. تیم استقلال باید ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. (این رای قابل تجدید نظر است)

به باشگاه استقلال اعلام می شود چنانچه رفتار تماشاگران منتسب به این باشگاه نسبت به فحاشی به داوران ادامه پیدا کند در بازیهای بعدی تنبیهات شدیدتری در نظر گرفته می شود.

* رضا حافظی، تدارکات تیم نفت مسجد سلیمان به دلیل انجام تخلفاتی مبنی بر تحریک تماشاگران به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوک شد. به وی اخطار داده می شود که به دلیل فاقد سابقه، ایشان با محرومیت مواجه نشد لذا چانچه این رفتار ادامه پیدا کند تنبیهات شدیدتری اعمال خواهد شد.

* مسابقه تیم های پیکان تهران و نساجی مازندران برگزار شد که تیم نساجی مازندران به دلیل داشتن ۶ بازیکن اخطاری باید ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

* علیرضا حقیقی، بازیکن تیم نساجی مازندران به خاطر توهین به داور به توبیخ کتبی محکوم شد.

با حقیقی اخطار می شود اگر رفتار وی ادامه داشته باشند تنبیهات شدیدتری برای ایشان در نظر گرفته می شود.

* تیم پارس جنوبی جم به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری در دیدار برابر گل گهر سیرجان باید ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

* باشگاه فولاد خوزستان به خاطر داشتن ۶ بازیکن اخطاری، باید ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

* تیم نساجی مازندران به دلیل تخلفات تماشاگرانش مبنی بر پرتاب سنگ و برخورد به داور و فحاشی به تیم داوری در دیدرا برابر سایپا باید ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. (این رای قابل تجدید نظر است)

* از آنجائیکه رفتار تماشاگران نساجی در هفته های ۲، ۳، ۶، ۷ و ۱۵ لیگ برتر و در هفته ۱۸ نیز نسبت به فحاشی و پرتاب اشیا ادامه داشته است به این باشگاه اخطار می شود در صورت گزارش دیگری مبنی بر فحاشی با پرتاب هرگونه اشیا از سمت تماشاگران منتسب با محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقات خانگی مواجه خواهند شد.