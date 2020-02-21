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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۴۹

وزیر بهداشت

کانون آلودگی کرونا در داخل کشور است/درخواست از جامعه پزشکی

کانون آلودگی کرونا در داخل کشور است/درخواست از جامعه پزشکی

وزیر بهداشت با اشاره به تایید پنج مورد ابتلا به کرونا ویروس در کشور، گفت: کانون آلودگی کرونا در داخل کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، در یازدهمین نشست کارشناسی مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی، افزود: بر اساس پروتکل سازمان جهانی بهداشت، باید مواردی که از جاهای آلوده می آیند یا با افراد آلوده تماس داشته‌اند، دنبال شود.

وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر در شرایط پیک آنفلوانزای نوع B در کشور هستیم و ما را گرفتار کرده است، ادامه داد: کرونا ویروس، پدیده‌ای است که می‌تواند برای ما زحمت ایجاد کند.

وزیر بهداشت با اشاره به افراد مبتلا به کرونا ویروس، گفت: بررسی‌ها نشان داده است که این افراد هیچ سفری به خارج از کشور نداشته‌اند. بنابراین، باید گفت که کانون آلودگی در داخل کشور شکل گرفته است.

نمکی از جامعه پزشکی درخواست کرد با همکاری همدیگر در سراسر کشور، کرونا ویروس را مثل آنفلوانزا، جمع کنیم.

کد مطلب 4858170

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