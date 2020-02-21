حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی مجاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره (۲۹) اعلام کرد: براساس ماده ۵۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره الحاقی ماده ۶۳ آئین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی به همراه کارت شناسایی صادره از سوی هیأت نظارت مربوطه مجاز است.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

براساس ماده ۵۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره الحاقی ماده ۶۳ آئین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، حضور نمایندگان محترم نامزدها در شعب اخذ رأی به همراه کارت شناسایی صادره از سوی هیأت نظارت مربوطه مجاز است و این افراد می‌توانند تا پایان زمان اخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.

نمایندگان محترم نامزدهای انتخاباتی در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بدون دخالت در امور اجرایی، مراتب را به هیأتهای اجرایی یا نظارت بخش یا مرکز شهرستان گزارش نمایند.

ستاد انتخابات کشور