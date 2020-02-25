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۶ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۳۱

توسط نیروهای حشد شعبی صورت گرفت؛

خنثی شدن حمله داعش به یک منطقه در استان «صلاح الدین» عراق

خنثی شدن حمله داعش به یک منطقه در استان «صلاح الدین» عراق

نیروهای حشد شعبی حمله تروریستها به استان صلاح الدین عراق را خنثی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع عراق، نیروهای حشد شعبی موفق شدند حمله عناصر داعش را به استان صلاح الدین عراق خنثی کنند.

بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی حمله عناصر تروریست را به منطقه السحل که مناطق بیجی و الصینیه را در استان صلاح الدین به یکدیگر وصل می کند خنثی کردند.

در جریان درگیری های به وقوع پیوسته میان نیروهای حشد شعبی و عناصر تروریست، تعدادی از این عناصر مجروح شدند.

روز شنبه گذشته، نیروهای حشد شعبی اعلام کردند که یکی از سرکردگان داعش را در جریان عملیات نینوا بازداشت کردند.

این عنصر داعشی مسئول اجرای هماهنگی ها با عناصر خارج از عراق بود.

کد مطلب 4862398
فاطمه صالحی

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