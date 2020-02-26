زمان آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام اینترنتی مرحله اول آزمون المپیاد (غربالگری) دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور ۶ اسفند پایان پذیرفت.

بر اساس اعلام مرکز امور نخبگان و دانشجویان استعدادهای درخشان وزارت بهداشت به دلیل وضعیت ابتلا و انتقال عفونت کرونا ویروس جدید و جهت آرامش بخشی به فضای دانشجویی و دانشگاهی زمان آزمون غربالگری تغییر کرد.

به این ترتیب آزمون مرحله غربالگری المپیاد که قرار بود روز جمعه ۲۲ فروردین ۹۹ و به شیوه الکترونیک برگزار شود به روز جمعه ۹ خرداد ۹۹ موکول شد.

با توجه به زمان بندی جدید درباره گزارش پروژه بر اساس موضوع اعلام شده (مرحله اول آزمون گروهی) امسال لغو شده و دانشجویان پذیرفته شده در مردادماه ۹۹ به رقابت می پردازند.

مرحله نهایی دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در ۶ حیطه آموزش پزشکی، استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت، مدیریت نظام سلامت و کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم مردادماه ۹۹ در تهران برگزار خواهد شد.