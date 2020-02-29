به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، اعضای دموکرات کنگره از لحظه ورود مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به جلسه استماعی که برای بررسی شهادت سردار قاسم سلیمانی تشکیل شده بود، او را هدف انتقادات سخت خود به ویژه از بابت دروغگویی و پنهان‌کاری در موضوع عین‌الاسد، قرار دادند.

«دیوید سیسیلن» نماینده رودآیلند، تناقض‌گویی‌های واشنگتن درباره حمله انتقام‌جویانه ایران به عین‌الاسد را به پنهان‌کاری درباره اهمیت کروناویروس ربط داد و شاکی شد که افکار عمومی آمریکا اعتماد به دولت واشنگتن را از دست داده اند.

در مقابل، پمپئو هم طفره رفت و مدعی شد برای صحبت درباره ایران به کنگره آمده و نه کرونا ویروس.

«تد داتچ» نماینده دموکرات فلوریدا نیز در ادامه نگرانی‌ها از بابت عدم شفافیت دولت واشنگتن افزود: الگوی ترامپ که بر ارائه اطلاعات غلط مبتنی است؛ کل نظام آمریکا را تضعیف می‌کند.

اما نقطه اوج فشارها به پمپئو زمانی بود که «برد شرمن» نماینده ایالت کالیفرنیا از وی خواست به نمایندگی از ترامپ و دولت واشنگتن، از بابت کوچک‌نمایی درباره جراحات وارد شده به نظامیان آمریکایی بر اثر حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد عذرخواهی کند.

ایران روز ۸ ژانویه (۱۸ دی ماه) در انتقام سخت از بابت شهادت سردار قاسم سلیمانی، پایگاه عین‌الاسد که بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در عراق است را موشک باران کرد.

پنتاگون اخیرا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۱۰ نظامی آمریکایی دچار آسیب مغزی ناشی از حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد در عراق شده‌اند.

این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا اوایل سعی می‌کرد میزان خسارات ناشی از حمله ایران را به طور قطره‌چکانی ارائه و مسئله را بی‌اهمیت جلوه دهد.