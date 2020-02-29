سقوط هفتگی بازار سهام اروپا ۱۲ درصد شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام اروپا در حالی هفته گذشته سقوط تاریخی خود را به پایان رساند که شیوع ویروس کرونا از روز پنج‌شنبه بازارهای جهان را به محدوده اصلاح قیمت فنی (سقوط ۱۰ درصدی از رکورد اخیر) فرو برده بود.

شاخص پن‌یوروپین استاکس ۶۰۰ اروپا ۳.۸ درصد در پایان معاملات جمعه سقوط کرد تا کل سقوط این هفته خود را به ۱۲.۷ درصد برساند. این بدترین ضرر هفتگی این شاخص از اکتبر ۲۰۰۸ (اوج بحران مالی بزرگ جهان) تا کنون بود.

تنها در معاملات دیروز فوتسی انگلیس ۳.۷ درصد، کاک فرانسه ۴ درصد و داکس آلمان ۴.۵ درصد سقوط کردند.

سهام اروپا از روز پنج‌شنبه با سقوطی ۱۰ درصدی نسبت به رکورد ۱۹ فوریه سال گذشته خود، وارد محدوده اصلاح قیمت فنی شده بودند. این در حالی بود که سهام ۷ بورس مهم آسیا اقیانوسیه و هر سه شاخص مهم وال‌استریت هم این هفته وارد محدوده اصلاح قیمت فنی شده بود.

کل سهام جهان بدترین هفته خود از بحران مالی ۲۰۰۸ تا کنون را پشت سر گذاشتند و شاخص فراگیر جهانی ام‌اس‌سی‌آی ای‌سی‌دابلیوآی ۹ درصد سقوط کرد.