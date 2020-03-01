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۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۱

توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس؛

نخستین دوره اهدای جایزه بزرگ سرو برگزار خواهد شد

نخستین دوره اهدای جایزه بزرگ سرو برگزار خواهد شد

اولین دوره جایزه بزرگ سرو با هدف تجلیل از فعالان عرصه تئاتر مقاومت برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، حمید نیلی مدیر عامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس گفت: قصد داریم به منظور تقدیر و تجلیل از آثار نمایشی که در طی سال اجرای عمومی داشته اند و بعضا مورد استقبال و توجه مخاطبان قرار گرفته اند، نخستین دوره جایزه بزرگ سرو را در سال ۱۳۹۹ برگزار کنیم.

وی افزود: برای ساماندهی و جمع آوری آثار در این دوره در مرحله نخست مکاتباتی را با سازمان ها و نهادهای مرتبط نظیر حوزه هنری، سازمان بسیج هنرمندان کشور، انجمن هنرهای نمایشی سراسر کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سالن های تئاتری و تماشاخانه ها آغاز کرده ایم که جمع آوری اطلاعات لازم و ارزیابی آثار بلافاصله پس از احصا آثار توسط هنرمندان مجرب و کارشناسان هنرهای نمایشی کشور انجام خواهد شد.

مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اضافه کرد: ان شاءالله قصد داریم کاندیداهای مورد نظر و نامزدهای بخش های این جایزه بزرگ را روز ملی تئاتر معرفی کنیم و طی مراسمی باشکوه در هفته هنر انقلاب اسلامی از آنان تجلیل و تقدیر به عمل آوریم.

وی در پایان اضافه کرد: اطلاعات تکمیلی بعدی به زودی از طریق روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در اختیار جامعه تئاتر کشور و اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4866660
آروین موذن زاده

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