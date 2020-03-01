نخستین دوره اهدای جایزه بزرگ سرو برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، حمید نیلی مدیر عامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس گفت: قصد داریم به منظور تقدیر و تجلیل از آثار نمایشی که در طی سال اجرای عمومی داشته اند و بعضا مورد استقبال و توجه مخاطبان قرار گرفته اند، نخستین دوره جایزه بزرگ سرو را در سال ۱۳۹۹ برگزار کنیم.

وی افزود: برای ساماندهی و جمع آوری آثار در این دوره در مرحله نخست مکاتباتی را با سازمان ها و نهادهای مرتبط نظیر حوزه هنری، سازمان بسیج هنرمندان کشور، انجمن هنرهای نمایشی سراسر کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سالن های تئاتری و تماشاخانه ها آغاز کرده ایم که جمع آوری اطلاعات لازم و ارزیابی آثار بلافاصله پس از احصا آثار توسط هنرمندان مجرب و کارشناسان هنرهای نمایشی کشور انجام خواهد شد.

مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اضافه کرد: ان شاءالله قصد داریم کاندیداهای مورد نظر و نامزدهای بخش های این جایزه بزرگ را روز ملی تئاتر معرفی کنیم و طی مراسمی باشکوه در هفته هنر انقلاب اسلامی از آنان تجلیل و تقدیر به عمل آوریم.

وی در پایان اضافه کرد: اطلاعات تکمیلی بعدی به زودی از طریق روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در اختیار جامعه تئاتر کشور و اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.