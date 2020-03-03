روایت مهاجر افغان از حضور در «خانه ما»/ معترضانی که موافق شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، فصل هشتم مستند مسابقه «خانه ما» این روزها با یک تفاوت از شبکه نسیم در حال پخش است و حضور خانواده‌ای از بین مهاجران افغانستانی مقیم شهر مشهد در بین شرکت‌کنندگان نقطه تمایز این فصل از مسابقه است.

سید عبدالحکیم وفا از مجریان و تهیه کنندگان رادیو دری که از سال ۱۳۶۲ به ایران آمده و از سال ۱۳۷۵ هم در صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی و در بخش رادیو دری مشغول اجرا و برنامه‌سازی است، درباره حضور در «خانه ما» به خبرنگار مهر اظهار کرد: نسل اول مهاجران افغانستانی حدود چهار دهه است که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنند و عضوی از همین جامعه هستند. نسل‌های بعدی و فرزندان آنها که در ایران به دنیا آمده‌اند هم همین دغدغه و تعلق خاطر را به ایران و ایرانیان دارند. کودکان مهاجران افغانستانی پابه پای کودکان ایران رشد کرده‌اند هم‌بازی هم بوده‌اند و در مدرسه و کوچه و محل کار با هم زیسته‌اند. بنابراین لازم بود که رسانه ملی هم به این موضوع با قالبی جدیدتر بپردازد.

اتفاقی دیر اما غنیمت

وی افزود: مستند مسابقه «خانه ما» می‌تواند گام مهمی در این زمینه باشد. به‌عنوان عضو کوچکی از جامعه رسانه، معتقدم این گام باید خیلی زودتر از اینها برداشته می‌شد اما باز هم در جای خود غنیمت بزرگی است و لازم است از مدیران سازمان صداوسیما و البته عوامل فهیم و مهربان این برنامه سپاسگزاری کنم.

این شرکت‌کننده «خانه ما» تصریح کرد: شاید در بین کشورهای دنیا نتوانیم دو کشور را بیابیم که مثل ایران و افغانستان این اندازه اشتراکات فرهنگی و دینی و زبانی داشته باشند. همین که این دو ملت قرن‌ها در بستر تمدنی خراسان بزرگ زیسته‌اند عاملی برای همزیستی مسالمت آمیز است.

وفا افزود: من در یکی از بخش‌های «خانه ما» هم به این موضوع اشاره کردم و لازم می‌دانم اینجا هم آن را بیان کنم. در جریان رأی گیری مردمی، واقعاً مردم به ما لطف بسیار زیادی داشتند. به نظر من شاید ۲۰ تا ۳۰ درصد آرای مردم که به خانواده ما اختصاص داده شده را وطنداران (هموطنان) افغانستانی ما داده باشند اما فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از آرای مردمی متعلق به هموطنان فرهنگی من و کسانی است که ذهنشان درگیر مفهوم بالاتر از مرزهای جغرافیایی است و به وطن‌فارسی می‌اندیشند؛ کسانی که قلبشان برای تمدن خراسان بزرگ و فرهنگ پربار این منطقه و زبان کهن اما پویای فارسی می‌تپد و امیدوارم قدرشناس این لطف مردم باشم.

این هموطن افغانستانی درباره بازخوردهای حضور در این مسابقه نیز گفت: در این یک ماه که از آغاز پخش برنامه گذشته است، بازخوردهای بسیار خوبی هم از سوی وطنداران افغانستانی و هم مردم ایران مواجه شدم. وقتی با وطنداران صحبت می‌کردم، قبل از هرچیز از عوامل برنامه تشکر می‌کردند که توانسته‌اند تصویری متفاوت از خانواده‌های مهاجر افغانستانی ارائه کنند.

ما مردمانی هستیم که با غم مردم ایران گریسته‌ایم و اندوهناک شده‌ایم و با شادی آنها دست افشانی کرده‌ایم وی تاکید کرد: به هر حال ما مردمانی هستیم که با غم مردم ایران گریسته‌ایم و اندوهناک شده‌ایم و با شادی آنها دست افشانی کرده‌ایم و لبخند زده‌ایم. در جریان دفاع مقدس، حضور رزمندگان مهاجر افغانستانی در جبهه‌های نبرد بسیار پررنگ بود و در سال‌های اخیر هم شاهد مجاهدت این عزیزان در مبارزه با نیروهای تکفیری داعش در قالب تیپ فاطمیون بوده‌ایم. تعداد زیادی از شهدای گرانقدر مدافع حرم از بین مهاجران افغانستانی بودند و شهید بزرگوار سپهبد قاسم سلیمانی هم بارها در بازدیدهایشان از جبهه‌های نبرد، به این دوستان افغانستانی لطف داشته‌اند.

وفا اظهار کرد: اما علاوه بر این بازخورد حق شناسانه از سوی وطنداران باید به اظهارنظرهای مهرآمیز و پرتعداد دوستان ایرانی اشاره کنم. شاه بیت این نظرات هم این بود که می‌گفتند ما تا به حال از این همه اشتراکات فرهنگی و اجتماعی بین خودمان و خانواده‌های مهاجران غافل بودیم. راستش بعد از پخش قسمت اول بخشی از اظهارنظرها با این گلایه همراه بود که چرا سهمیه یک خانواده مشهدی را در اختیار یک خانواده افغانستانی گذاشته‌اید! چرا از یک خانواده ایرانی به عنوان گروه سوم استفاده نکرده‌اید و موارد مشابه این چنینی مطرح شد.

همه زیر یک سقف زندگی می‌کنیم

شرکت‌کننده مستند مسابقه «خانه ما» عنوان کرد: من این نظرات را که در صفحات اجتماعی برنامه درج می‌شد کاملاً پیگیری می‌کردم. جالب اینجاست که از قسمت دوم تعداد این گونه نظرها کمتر و کمتر شد و در نهایت در قسمت سوم حتی برخی از این عزیزان نظراتشان را اصلاح کردند. به نظر می‌رسد این دوستان پذیرفتند که از این حیث هیچ تفاوتی بین ایرانی و افغانستانی نیست و همه ما شهروند یک شهر هستیم و زیر یک سقف زندگی می‌کنیم. این موضوع برای ما و سازندگان «خانه ما» جالب بود.

وی در پایان گفت: امیدوارم تولید چنین برنامه‌هایی ادامه پیدا کند. در سایه چنین اقدامات فرهنگی است که آن همزیستی مسالمت آمیز دو ملت ایران و افغانستان که ریشه در تاریخ و فرهنگ مشترک آنها دارد تقویت می‌شود. از مردم عزیزمان هم می‌خواهم دیدن این مستند مسابقه جذاب خانوادگی را از دست ندهند تا بتوانند در این فرایند فرهنگی سهیم باشند.

فصل هشتم «خانه ما» جمعه‌ها ساعت ۱۹ و شنبه‌ها ساعت ۱ بامداد، ۹ صبح و ۱۵ از شبکه نسیم پخش می‌شود.