ادامه پیشروی ارتش سوریه در حومه ادلب/ کشته و زخمی شدن ۶۰ تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشرویهای خود در حومه ادلب موفق شدند کنترل ۲ منطقه جدید را به دست آورند.
این موفقیت ارتش سوریه بعد از وقوع درگیریهای شدید با عناصر جبهه النصره صورت گرفت.
ارتش سوریه با تصرف شهرکهای «دادیخ» و «کفر بطیخ» واقع در حومه جنوب غرب شهر سراقب طی نبردی سنگین با تروریستهای جبهه النصره و گروه موسوم به اجناد القوقاز و دیگر گروههای مورد حمایت ارتش ترکیه، دامنه عملیات شبانه خود را در جنوب غرب این شهر گسترش داد.
در این درگیریها بیش از ۶۰ تن کشته و زخمی شدند و عناصر باقی مانده از گروههای تروریستی گریختند.
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