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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۷:۲۳

ادامه پیشروی ارتش سوریه در حومه ادلب/ کشته و زخمی شدن ۶۰ تروریست

ادامه پیشروی ارتش سوریه در حومه ادلب/ کشته و زخمی شدن ۶۰ تروریست

نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی‌های خود در حومه ادلب موفق شدند کنترل دو منطقه جدید را به دست گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی‌های خود در حومه ادلب موفق شدند کنترل ۲ منطقه جدید را به دست آورند.

این موفقیت ارتش سوریه بعد از وقوع درگیری‌های شدید با عناصر جبهه النصره صورت گرفت.

ارتش سوریه با تصرف شهرک‌های «دادیخ» و «کفر بطیخ» واقع در حومه جنوب غرب شهر سراقب طی نبردی سنگین با تروریست‌های جبهه النصره و گروه موسوم به اجناد القوقاز و دیگر گروه‌های مورد حمایت ارتش ترکیه، دامنه عملیات شبانه خود را در جنوب غرب این شهر گسترش داد.

در این درگیری‌ها بیش از ۶۰ تن کشته و زخمی شدند و عناصر باقی مانده از گروه‌های تروریستی گریختند.

کد مطلب 4868536
فاطمه صالحی

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