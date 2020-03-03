ادامه پیشروی ارتش سوریه در حومه ادلب/ کشته و زخمی شدن ۶۰ تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی‌های خود در حومه ادلب موفق شدند کنترل ۲ منطقه جدید را به دست آورند.

این موفقیت ارتش سوریه بعد از وقوع درگیری‌های شدید با عناصر جبهه النصره صورت گرفت.

ارتش سوریه با تصرف شهرک‌های «دادیخ» و «کفر بطیخ» واقع در حومه جنوب غرب شهر سراقب طی نبردی سنگین با تروریست‌های جبهه النصره و گروه موسوم به اجناد القوقاز و دیگر گروه‌های مورد حمایت ارتش ترکیه، دامنه عملیات شبانه خود را در جنوب غرب این شهر گسترش داد.

در این درگیری‌ها بیش از ۶۰ تن کشته و زخمی شدند و عناصر باقی مانده از گروه‌های تروریستی گریختند.