صادرات ۹۱۰ هزار تن کالا از گمرکات مازندران به ۳۵ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی منش صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان رشد ۴۹ درصدی حجم صادرات گفت: طی ۱۱ ماهه سال جاری بیش از ۹۱۰ هزار و ۶۹۷ تن انواع کالا به ارزش ۲۰۱ میلیون و ۲۰۱ هزار دلار از گمرکات استان مازندران صادر شده است.

وی با اشاره به نوع کالاهای صادرشده شامل فرآورده‌های لبنی، بستنی، سیمان، مواد پلاستیکی، کیوی و… از گمرکات مازندران گفت این کالا از گمرکات نوشهر، امیر آباد، ساری، فریدونکنار و آمل به مقصد ۳۵ کشور جهان مانند عراق، فدراسیون روسیه، قزاقستان، هند، افغانستان، ترکمنستان، امارات و… صادر گردیده است.



ناظر گمرکات مازندران با اشاره به رشد درآمد از گمرکات مازندران گفت طی ۱۱ ماهه سال جاری درآمد قطعی گمرکات مازندران با رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ از مرز ۳۵۳ میلیارد و ۹۹۳ میلیون تومان گذشت.



مدیرکل گمرک نوشهر با اشاره به افزایش حجم واردات از گمرکات نوشهر، ساری و فریدونکنار گفت: همچنین از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار تن انواع کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۰۲ میلیون و ۳۸۰ هزار دلار از طریق گمرکات مازندران وارد کشور شده که ازنظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۳ و ۲۰ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ نشان می‌دهد.



وی تعداد کشورهای طرف معامله واردات کالا به گمرکات مازندران ۲۸ کشور اعلام کرد وگفت: عمده ترین این کشورها روسیه، آلمان، امارات متحده عربی، ترکیه، قزاقستان، سوئیس بوده که عمده ترین کالاهای وارداتی نیز جو دامی، ذرت دامی، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، روغن پایه، کاغذ و چوب و تخته است.