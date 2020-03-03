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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۲

از سوی ستاد برگزاری؛

هنرمند ۱۳ ساله به جشنواره «عکاسان هنر اول» دعوت شد

هنرمند ۱۳ ساله به جشنواره «عکاسان هنر اول» دعوت شد

آتنا حسنی هنرمند و نوجوان ۱۳ ساله هنرهای تجسمی، با توجه به هنرنمایی ثبت آثار هنرمندان موسیقی به صورت سیاه قلم، برای حضور در نخستین جشنواره موسیقایی عکاسان هنر اول دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا علیزاده دبیر اولین جشنواره ملی موسیقایی «عکاسان هنر اول» گفت: آتنا حسنی متولد ۱۳۸۵ از سن کودکی به نقاشی علاقمند بود و با کشف استعداد وی توسط خانواده به مراکز آموزشی هدایت می‌شود، این نوجوان ۱۳ ساله هنرمند تجسمی با هنر آموزی دوره‌ای نزد اساتید هنرستان کمال الملک در زمینه نقاشی و آموزش اختصاصی نزد استاد محمد افشاری در زمینه سیاه قلم با کسب تجربه توانسته با ارسال آثاری از هنرمندان به نام کشور به دبیرخانه جشنواره، اجازه حضور در بخش جنبی این جشنواره را بگیرد.

وی گفت: شورای سیاست گذاری جشنواره جهت حمایت و تشویق این هنرمند نوجوان از آتنا حسنی برای خلق آثار بیشتر و نمایش آنها در بخش جنبی دعوت نموده است که امیدوارم مورد توجه مخاطبان نیز قرار گیرد.

کد مطلب 4868700
علیرضا سعیدی

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