۱۰ پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور اردکانیان وزیر نیرو بهره برداری از ۴۱ پروژه صنعت آب و برق با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان در شش استان کشور آغاز شد.

این پروژه‌ها در هفته نوزدهم هر هفته #الف- ب- ایران، در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، زنجان، کرمان، لرستان و قزوین افتتاح شد.

در جلسه‌ای که روز سه شنبه با حضور هدایت الله جمالی پور استاندار، علی فرخزاد معاون عمرانی، سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق، فرهور مدیر نیروگاه شهید رجایی و بهمن الله مرادی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان، یدالله ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان و از طریق ویدئو کنفرانس در محل مدیریت انتقال نیروی برق استان قزوین برگزار شد تعداد ۱۰ پروژه برق منطقه‌ای در حوزه استان قزوین با اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

این پروژه‌ها شامل روشنایی معابر، توسعه، احداث و اصلاح شبکه توزیع و بهینه سازی بوده است.

با بهره برداری از این پروژه‌ها ضمن توسعه متوازن استان، افزایش پایداری شبکه و شاخص‌های قابلیت اطمینان، ایجاد ظرفیت برای مشترکین جدید زمینه جلب رضایت شهروندان نیز مهیا شده است.



