به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بهترین تلویزیون‌های ال جی و سونی در نمایشگاه CES در ماه ژانویه معرفی شدند که تلویزیون‌های هوشمند یکی از آن‌ها می‌باشند. این نمایشگاه هر سال در همین ماه برگزار می‌شود و با رونمایی از فناوری‌های جدید و خارق‌العاده همه را متحیر می‌سازد.

ویژگی‌های تلویزیون‌های ۲۰۲۰

در ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی نمایشگاه CES برگزار شد اما برندهای مطرح بازار امسال با دست پر در حوزه تلویزیون‌های اسمارت ظاهر نشدند و فناوری‌های معرفی شده در آن انگشت شمار بودند. این موضوع بسیار غافلگیر کننده بود چون کاربران یکسال تمام را منتظر فناوری‌های جدیدی بودند تا تلویزیون‌ها با کارایی‌های نوین خود تجربه جدید و بهتری را به آن‌ها بدهد.

در سال ۲۰۱۹ فناوری‌های جالبی مانند Dolby vision و Dolby atmos که تحت نظارت کمپانی دالبی آمریکا هستند در تلویزیون‌های هوشمند بیشتر خودنمایی کردند و طیف وسیعی از تلویزیون‌ها از این دو فناوری خارق‌العاده بهره‌مند بودند. اما همانطور که اشاره کردیم در سال ۲۰۲۰ بر خلاف تصور همگان خبری از امکانات جدید زیادی نیست. شاید بتوان گفت مهمترین و برجسته‌ترین ویژگی جدید معرفی شده در نمایشگاه CES فناوری micro-LED بود که در تلویزیون‌های گران قیمت کمپانی سامسونگ از آن استفاده شده است. قابلیت Apple Airplay، قابلیت Home KIT، فناوری X-tended dynamic range pro، قابلیت Filmmaker Mode، تیونرهای ATSC 3.0، کانکتورHDMI 2.1، حالت بازی خودکار و کیفیت تصویر 8K از ویژگی‌های تلویزیون‌های ۲۰۲۰ هستند.

ویژگی‌های تلویزیون‌های ۲۰۲۰؛ تلویزیون‌های ال جی

در نمایشگاه CES 2020، کمپانی ال جی نیز دست کمی از سامسونگ نداشت و محصولات بی‌نظیری را برای اولین بار به معرض نمایش گذاشت و در این قدرت نمایی سالانه گوشه‌ای از هنر خود را نشان داد. این کمپانی با معرفی سری Gallery توانست بازخوردهای خوبی از کاربران بگیرد. محصولات این سری که به اندازه چند کارت اعتباری ضخامت دارند شبیه به یک تابلوی گران‌بها بر روی دیوار جفت می‌شوند و حس یک تابلو فرش پر نقش و نگار را برای شما تداعی می‌کنند. سری جذاب Gallery شرکت LG از نظر باریکی و ضخامت شبیه به سری دیگر همین کمپانی به نام Wallpaper است. در تلویزیون‌های والپیپر یک جعبه‌ی جداگانه برای جای گیری کابل‌ها و دیگر قطعات وجود دارد چون به دلیل ضخامت کم آن امکان قرار گرفتن آن‌ها در خود بدنه وجود ندارد.

کیفیت تصویر 8K یکی دیگر از ویژگی‌های تلویزیون‌های ال جی در سال ۲۰۲۰ خواهد بود که در خلق تصاویر واقعی نقش پر رنگی خواهد داشت و محتواهای بصری را با بالا ترین حد از کیفیت نشان خواهد داد. حالت Filmmaker Mode یکی دیگر از ویژگی‌هایی می‌باشد که ال جی از آن در نمایشگاه CES 2020 رونمایی کرد که طبق گفته‌ی این شرکت بر روی بهبود کیفیت تصاویر نقش دارد و آن‌ها به همان گونه‌ای که هستند نمایش می‌دهد. پردازنده‌ی جدید آلفا ۹ نسل ۳ (Alpha 9 Gen 3)، Apple Airplay 2 و میکروفونِ همیشه فعال از دیگر ویژگی‌های تلویزیون‌های ال جی در سال هستند.

ویژگی‌های تلویزیون‌های ۲۰۲۰؛ تلویزیون‌های سونی

کمپانی سونی با به کار گیری قابلیت Apple Airplay در تلویزیون‌های هوشمند خود امکان اتصال به محصولات کمپانی اپل و استفاده از شبکه‌ی اختصاصی Apple TV را برای کاربران خود فراهم کرده است. این امکان از قابلیت‌های جدید تلویزیون‌های سونی در سال ۲۰۲۰ می‌باشد که برای آن دسته از کاربرانی که از محصولات Apple استفاده می‌کنند بسیار حائز اهمیت می‌باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم که به تلویزیون‌های سونی در سال ۲۰۲۰ اضافه شده است کیفیت تصویر 8K می‌باشد که این کمپانی با معرفی تلویزیون XBR Z8H از آن خبر داد و باعث خوشحالی بسیاری از مشتریان وفادار خود شد. Home KIT نیز یکی از ویژگی‌های تلویزیون‌های ۲۰۲۰ سونی می‌باشد.

ویژگی‌های جدید سایر تلویزیون‌های ۲۰۲۰ در نمایشگاه CES

در این نمایشگاه، کمپانی پاناسونیک نیز از قابلیت‌های Filmmaker Mode و Intelligent sensing در محصولات خود خبر داد، شرکت ویزیو از اولین تلویزیون 4K و OLED با پردازنده‌ی IQ Ultra رونمایی کرد و کمپانی TCL چین نیز محصولات جدید خود با تکنولوژی Mini-LED معرفی کرد از همین رو می‌توان پیش بینی کرد که سال ۲۰۲۰ سالی هیجان انگیز در دنیای نمایشگرهای خانگی خواهد بود. مطرح‌ترین ویژگی تلویزیون‌های ۲۰۲۰ که در اکثر محصولات معرفی شده، دیده شد کیفیت تصویر 8K و بزرگ شدن سایز نمایشگرها بود. البته هنوز چند سالی با فراگیر شدن نمایشگرهای 8K در خانه‌ها فاصله داریم و تا آن زمان همچنان پیشنهاد ما خرید تلویزیون 4K است.

طبق روال هر سال انتظار می‌رود که تلویزیون‌های ۲۰۲۰ برندهای مختلف از خرداد ماه به بعد شاهد حضورشان در بازار ایران باشیم.

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