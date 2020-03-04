بهروز حصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه تعداد مشتریان و مراجعه کنندگان به صنوف مختلف در روزهای گذشته به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: در اغذیه فروشی‌ها، رستوران‌ها، سفره خانه‌ها، آرایشگاه‌ها و شاخه‌های دیگر از صنوف این کاهش حجم مراجعان را شاهد هستیم که دلیل آن کمتر شدن رفت و آمد مردم در سطح شهر به منظور محافظت از خود، خانواده و دیگر افراد جامعه در برابر شیوع کرونا ویروس است.

وی در ادامه با اشاره به بخشی دیگر از اعمال این مراقبت‌ها در خصوص روند اجرای دستورالعمل عدم سرو قلیان در سطح سفره خانه‌ها، قهوه خانه‌ها، رستوران‌ها، چایخانه‌ها و یا کافی شاپ ها، گفت: در این مورد نیز طبق دستورالعمل دریافتی دستوری بر تعطیلی این واحدها نبوده و تنها ذکر شده است که سرو قلیان و ادوات آن ممنوع است، در این راستا اتحادیه مرتبط در سطح شهرستان کرج روزانه ۱۰ گشت انجام می‌دهد و این موارد را به طور مرتب رصد می‌شود.

رئیس اتاق اصناف استان البرز گفت: از سوی دادستانی کرج نیز در مورد عدم سرو قلیان در سطح واحدهای صنفی دستور اکید داده شده و اداره نظارت بر اماکن عمومی نیز به جد پای کار است؛ از زمان اجرای دستور العمل ابلاغی در خصوص عدم سرو قلیان بیش از سه واحد صنفی شهرستان کرج به دلیل عدم رعایت این مهم پلمب شده است.

مالکان با مستأجران همکاری کنند

حصاری عنوان کرد: با توجه به نزدیکی ایام عید و انجام خانه تکانی از شهروندان می‌خواهیم که شستن فرش‌ها را به زمان بعد موکول کنند تا این روزهایی که درگیر شیوع کرونا هستیم سپری شود.

وی گفت: وقتی فرش از خانه‌ای برای شستشو خارج می‌شود و یا برعکس آن بعد از شستشو توسط حمل از کارخانه قالیشویی تحویل مشتریان داده می‌شود در هر کدام از این روش‌ها احتمال انتقال ویروس کرونا وجود دارد، در این شرایط با موکول کردن زمان شستشوی فرش‌ها به بعد از تعطیلات نوروزی می‌توانیم مراقبت‌های بهداشتی لازم را در برابر این ویروس اعمال کنیم.

رئیس اتاق اصناف استان البرز با تاکید بر اینکه به یقین در این شرایط تلاش برای حفظ سلامتی تمامی افراد خانواده و جامعه از خرید شب عید مهم‌تر است، افزود: اما در این شرایط از وضعیت اصناف نیز غافل نیستیم، تماس‌های زیادی از سوی اصناف به ویژه رستوران داران و دارندگان واحدهای صنفی از جمله سفره خانه‌ها مبنی بر کساد بازار داریم، از طرفی بسیاری از این واحدها اجاره‌ای هستند و کسبه آن به دلیل پایین آمدن افت شدید درآمد ماهانه با پرداخت اجاره بهای واحد صنفی خود مشکل دارند.

تلاش برای مقابله با کرونا

حصاری با اشاره به گفتگویی که روز سه شنبه میان رؤسای اتاق اصناف مراکز استان‌ها با رئیس اتاق اصناف ایران به صورت ویدئو کنفرانس انجام شده است، گفت: موضوع کم شدن سطح خرید مشتریان و افت مراجعات مردمی به اصناف مختلف را در جریان این گفتگو مطرح کرده ایم.

وی عنوان کرد: در بازار به عنوان نمونه شخص کاسب و فردی که واحد صنفی را به او اجاره داده است هر کدام به نحوی در این عزم‌جدی در مملکت برای مقابله با کرونا ویروس دخیل هستند.

رئیس اتاق اصناف استان البرز با تاکید بر اینکه حدود یک چهارم بافت جمعیتی استان البرز را اصناف، خانواده‌های آنها و پرسنل تحت پوشش اصناف تشکیل می‌دهند، گفت: در این میان همگی باید در کنار دیگر مردم جامعه برای مقابله با کرونا تلاش کنیم.

مردم مراجعه به آرایشگاه‌ها را کمتر کنند

حصاری در خصوص فعالیت آرایشگاه‌های سطح شهرستان کرج و اینکه به صورت موقت تعطیل خواهند شد یا خیر؟ گفت: تاکنون هیچ دستورالعملی مبنی بر عدم فعالیت آرایشگاه‌ها دریافت نکرده ایم اما برای رعایت موارد بهداشتی در آرایشگاه‌ها تذکرات لازم به فعالان این صنف در سطح شهرستان کرج داده شده است.

وی با تاکید بر اینکه آرایشگاه‌های مردانه و زنانه کرج در حال فعالیت هستند، افزود: اما از مردم می‌خواهیم مراجعات خود به آرایشگاه‌ها را در این روزها را کمتر کرده و یا به زمان دیگری موکول کنند.