سیروس کهوری‌نژاد بازیگر و کارگردان تئاتر که اجرای نمایشش در عمارت نوفل لوشاتو به دلیل تعطیلی تماشاخانه‌ها برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا لغو شده است در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود از سوم اسفند ماه نمایش «مجهول» را در عمارت نوفل لوشاتو به صحنه ببرم اما اجرا لغو شد. برای اجرای مجدد نمایش مشکلی با بازیگران کار ندارم چون بازیگران نمایش علاوه‌بر خودم، همسر و فرزندم هستنند و هماهنگی با آنها راحت است اما باید دید چه زمانی وضعیت به حالت طبیعی باز می‌گردد و تماشاخانه‌ها اجرایشان را از سر می‌گیرند.

وی ادامه داد: طی صحبتی که با داود نامور مدیر تماشاخانه نوفل لوشاتو داشتم قرار شده بعد از بازشدن تماشاخانه‌ها این اثر نمایشی نیز اجرای عمومی خود را آغاز کند اما معلول نیست کی این اتفاق رخ خواهد داد. نمایش «مجهول» نوشته خودم است و علاوه بر بازی طراحی صحنه نمایش را نیز برعهده دارم. آذر طهماست و مسعود کهوری نژاد دیگر بازیگران این اثر نمایشی هستند.

بازیگر سریال «مختارنامه» درباره مضمون نمایش توضیح داد: «مجهول» قصه‌ای ایرانی دارد و درباره مردی است که در ساحل جنوب به دنبال شخصی می‌گردد که او را از بین ببرد چون خودکشی حرام است او در این راه با چند شخصیت جادویی و اساطیری روبرو شده و متوجه می‌شود که در حقیقت همان آرش کمانگیر است و در ذهن و خاطرات مردم جاودانه شده است. در واقع نمایش «مجهول» گزاره ایست از مردی که در پی مرگ است. او در سعی خویش و رویارویی با مرگ متوجه می‌شود که دچار جاودانگی شده و در ذهن مردم به عنوان آرش کمانگیر زنده است و نمی‌تواند بمیرد و مرگ، شرط مرگ او را انجام کاری قرار می‌دهد که از خاطر مردم پاک شود و او را در پی انجام این کار به زندگی باز می‌گرداند. او گرفتار در روزمرگی خود شده و از حکم شرم آور مرگ سرپیچی کرده رنج قهرمانی و جاودانگی خود را می‌پذیرد…

کهوری‌نژاد در پایان درباره وضعیت این روزهای هنرمندان عنوان کرد: متاسفانه به دلیل اپیدمی شدن این بیماری بسیاری از مردم کشورمان را از دست دادیم که همه ما هنرمندان با افرادی که عزیزانشان را از دست داده‌اند ابراز همدری می‌کنیم و امیدواریم که به زودی سلامتی به جامعه بازگردد. همچنین عده زیادی از هموطنانمان به لحاظ اقتصادی و فرهنگی دچار خسارت و آسیب شدند که هنرمندان تئاتر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. معتقدم وزارت ارشاد باید سازوکاری برای جبران خسارت مالی اهالی هنر بیندیشد و با تشکیل جلساتی از میزان زیان هر پروژه مطلع شود چون در این وضعیت بسیاری از پروژها لغو شده و کارگردان و تهیه کننده آثار به دلیل تعهد بازیگران به پروژه‌های دیگر، نمی‌توانند مجدداً کارشان را از سر بگیرند.