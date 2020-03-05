مبتلایان به کرونا در آذربایجان غربی به۱۲نفر رسید/یک نفر فوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علوم پزشکی آذربایجان غربی، جواد آقازاده در خصوص آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان افزود: در حال حاضر ۲۳۴ نفر مشکوک به بیماری کرونا در استان بستری شده که از این تعداد، نمونه آزمایشگاهی ۲۰۰ بیمار دریافت شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد پاسخ آزمایش ۸۹ نفر دریافت شده که نتیجه ۱۲ مورد از آنها مثبت و ۷۷ نفر دیگر منفی است بیان کرد: از کل افراد کرونا مثبت در آذربایجان‌غربی متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داده، هشت نفر از بیمارستان ترخیص شده و سه نفر دیگر بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی آذربایجان‌غربی ادامه داد: رعایت بهداشت فردی برای شهروندان همچنان الزامی است و باید موارد مطرح شده توسط متخصصان به صورت کامل توسط خانواده‌ها رعایت شود.

طبق آخرین آمار، سه هزار و ۵۱۳ نفر در ایران به بیماری کرونا مبتلا شده و از این تعداد، ۱۰۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند؛ ۲۳۴ نفر در آذربایجان‌غربی مشکوک به کرونا هستند که از این تعداد آزمایش ۱۲ نفر مثبت اعلام شده و یک نفر فوت کرده است.