محورهای ورودی غرب مازندران بسته شد/ سفر نکنید

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مازندران حدود دو هفته با کرونا ویروس دسته و پنجه نرم می‌کند، ویروس مزاحم و ناخوانده که ۶۰۰ نفر از هم استانی‌ها را درگیر کرده و ۱۵ نفر را به کام مرگ کشانده است.

از مجموع افراد مبتلا، ابتلای ۱۲۱ نفر به کرونا ویروس مثبت و تأیید شده است و روند روبه گسترش این بیماری در استان سبب شده تا ستاد قرارگاه زیستی مقابله با کرونا، تصمیم به مسدود کردن ورودی‌های استان برای حفظ سلامت مردم و جلوگیری از سفر هموطنان به استان شود.

طبق اعلام و مصوبه ستاد قرارگاه زیستی از ورود خودروهایی با پلاک غیر از مازندران در محورهای ورودی استان جلوگیری می‌شود و این طرح از شامگاه از محور غربی استان و در رامسر کلید خورد

ورودی رامسر بسته شد / ‏ از ورود هرگونه مسافر به شهرستان جلوگیری خواهد شد

محمد آزاد فرماندار رامسر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بیان اینکه در پی سفر روز گذشته استاندار مازندران به رامسر و دستور ایشان در خصوص کنترل ویروس کرونا، طی هماهنگی با فرمانداران تنکابن و عباس‌آباد از دقایقی پیش ورودی شهرستان رامسر از سمت گیلان بسته شد.

وی با بیان اینکه تا اطلاع ثانوی از ورود هرگونه مسافر به شهرستان رامسر جلوگیری خواهد شد از مردم سراسر کشور خواست به شهرستان رامسر سفر نکنند چرا که از ورود آنان در ورودی شهرستان جلوگیری خواهد شد.

سید امیر حسینی جو فرماندار ویژه تنکابن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن در مازندران از عموم هموطنان خواست حسب درخواست استاندار محترم به این استان سفر نکنند.

تنکابن با کمبود سرانه فیزیکی درمان روبرو است

وی با اشاره به کمبود سرانه درمان و تجهیزات در شهرستان‌های غربی استان مازندران بویژه تنکابن افزود: تنکابن در شرایط عادی هم با کمبود سرانه فیزیکی درمان، تجهیزات درمانی و پزشک متخصص روبرو بوده که این مهم در این شرایط ویژه به مراتب تشدید شده و جوابگوی نیازهای مردم این شهرستان نیست.

حسینی جو ادامه داد: با توجه به این کمبودها، بیشتر بیماران این شهرستان در طول سال به مراکز استان‌های دیگر و یا پایتخت اعزام می‌شوند و اگر هموطنان از دیگر نقاط کشور به مازندران و غرب آن سفر کنند، با مخاطره جدی از لحاظ شرایط درمانی مواجه خواهند شد.

نماینده عالی دولت در تنکابن با تاکید ویژه از عموم هموطنان درخواست کرد تا برای حفظ جان خود و خانواده شأن حسب اعلام وزارت بهداشت به هیچ عنوان تا عادی شدن شرایط در کشور سفر نکنند.

فرماندار ویژه تنکابن با اشاره به دستور استاندار مازندران مبنی بر عدم پذیرش مهمان در این استان خواستار اقدامات کنترلی در محورهای مواصلاتی و ورود مسافران به استان مازندران و غرب این استان شد.

وی در پایان از عموم مردم بویژه مردم تنکابن خواست تا رسیدن به شرایط مطلوب ضمن رعایت بهداشت فردی و توجه به تذکرات وزارت بهداشت از خروج غیر ضروری و حضور در اجتماعات جدا خودداری کنند.

ادارات مازندران شنبه دورکار شدند

استاندار مازندران نیز با اظهار اینکه ادارات استان روز شنبه دورکار خواهد بود، به ایجاد ایستگاه‌های تب سنجی در ورودی‌های استان اشاره کرد و گفت: طبق تصمیم ستاد قرارگاه زیستی از تردد و ورود خودروهایی با پلاک غیر از مازندران به ویژه مربوط به استان‌های آلوده جلوگیری می‌شود و اجازه ورود داده نخواهد شد.

وی از هموطنان خواست تا از سفر به مازندران به دلیل شرایط غیرعادی پرهیز کنند و گفت: همچنین یک شماره سه رقمی ۱۱۱ سامد برای شکایات و پیشنهادات مردم اعلام می‌شود.

همچنین طبق مصوبه ستاد زیستی مازندران، این استان در ایام نوروز میزبان مسافران نخواهد بود و اسکان و اقامت گردشگران در ان ممنوع خواهد بود.