۱۸۳ نفر در استان اصفهان به بیماری کرونا مبتلا شدند

آرش نجیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تا ظهر روز ۱۶ اسفندماه، به غیر از شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل ۷۳۲ مورد تست کرونا کووید ۱۹ در آزمایشگاه‌ها بررسی شده است، اظهار داشت: نتیجه آزمایش کرونا کووید ۱۹ در ۵۴۹ مورد منفی و ۱۸۳ مورد مثبت قطعی گزارش شده است.

وی افزود: از تعداد مبتلایان به کرونا کووید ۱۹، ۱۱۵ نفر مرد و ۶۸ نفر زن بوده اند که یک مورد زن باردار هم ثبت شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تعداد ۱۸۳ مورد مبتلا به کرونا کووید ۱۹، تعداد ۱۵۷ نفر بستری هستند و ۱۵ مورد هم ترخیص شده اند که ۱۱ نفر با تست کرونا مثبت فوت شده اند.

وی بیان داشت: تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ در شهرستان اصفهان ۱۰۴ مورد، اردستان هشت مورد، چادگان یک مورد، خمینی شهر ۴ مورد، خوانسار ۳ مورد، سمیرم یک مورد، شاهین شهر ۵ مورد، شهرضا ۶ مورد، گلپایگان یک مورد، لنجان ۸ مورد، مبارکه ۶ مورد، نائین ۶ مورد، نجف اباد ۱۵ مورد و نطنز ۱۰ مورد بوده است.

نجیمی تخصیص بخش وی آی پی بیمارستان الزهرا را به بیماران ویژه مردود دانست و تکذیب کرد و افزود: بیمارستان‌های خورشید و عیسی بن مریم به عنوان بیمارستان‌های معین کووید ۱۹ انتخاب شده اند.

وی با اشاره به اینکه با ماندن در منزل و پرهیز از سفر و رعایت اصول بهداشتی چرخه این ویروس شکسته می‌شود، گفت: شهروندان قبل از تصمیم گیری برای مراجعه به بیمارستانها اگر با علائم کرونا کووید ۱۹ مواجه شدند با سامانه اطلاع رسانی ۳۱۱۳ تماس برقرار کنند و از مراجعه غیرضروری به این بیمارستان‌ها اجتناب کنند.