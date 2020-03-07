به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آمریکا قرار است ۱۶۰ نیروی نظامی را در مواجهه با موج جدید مهاجران غیرقانونی، به مرزهای مکزیک اعزام کند.

گفتنی است احتمال به وجود آمدن این موج جدید ناشی از حکم اخیر یکی از دادگاه‌های تجدید نظر آمریکا مبنی بر بازگرداندن حدود ۶۰ هزار مهاجر به پشت مرزهای این کشور مادامی است که به تقاضای پناهندگی آنها رسیدگی می‌شود.

آمریکا نخستین بار در نوامبر ۲۰۱۸، از ارتش برای مقابله با مهار مهاجرت از مرزهای جنوبی استفاده کرد.

ساخت دیواری در مرز مکزیک از جمله وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در رقابت ۲۰۱۶ این کشور بود.