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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۹:۰۵

فرماندار نهاوند عنوان کرد:

تحقق ۱۰۰درصدی تعهدات منابع طبیعی نهاوند در سندراهبردی استان همدان

تحقق ۱۰۰درصدی تعهدات منابع طبیعی نهاوند در سندراهبردی استان همدان

نهاوند - فرماندار نهاوند از تحقق ۱۰۰ درصدی تعهدات منابع طبیعی شهرستان نهاوند در سند راهبردی استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد ناصری با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند شهر ۱۰۰ درصد سبز است، گفت: در سند راهبردی استان همدان و برش شهرستانی آن ۴۴۳ هکتار تعهد جنگل کاری برای شهرستان نهاوند تعریف شده است.

فرماندار نهاوند با اشاره به تحقق ۱۰۰ درصدی تعهد منابع طبیعی شهرستان نهاوند، گفت: در سال پیش رو نیز این مهم با افزایش چند درصدی در شهرستان ادامه پیدا می‌کند.

رئیس منابع طبیعی نهاوند نیز اظهار کرد: همزمان با هفته منابع طبیعی ۶۰ هزار اصله نهال در عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان کاشته و به متقاضیان تحویل داده شده است.

حسن قیاسوند گفت: از ابتدای سال تا کنون ۴۴۳ هکتار جنگل کاری شامل ۲۴۳ هکتار درخت کاری و ۲۰۰ هکتار بوته کاری نیز صورت گرفته و ۵۰ هزار اصله نهال امسال تحویل متقاضیان شده و ۱۵ هزار اصله دیگر نیز طی روزهای آینده توزیع خواهد شد.

کد مطلب 4872111

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