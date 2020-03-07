تحقق ۱۰۰درصدی تعهدات منابع طبیعی نهاوند در سندراهبردی استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد ناصری با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند شهر ۱۰۰ درصد سبز است، گفت: در سند راهبردی استان همدان و برش شهرستانی آن ۴۴۳ هکتار تعهد جنگل کاری برای شهرستان نهاوند تعریف شده است.

فرماندار نهاوند با اشاره به تحقق ۱۰۰ درصدی تعهد منابع طبیعی شهرستان نهاوند، گفت: در سال پیش رو نیز این مهم با افزایش چند درصدی در شهرستان ادامه پیدا می‌کند.

رئیس منابع طبیعی نهاوند نیز اظهار کرد: همزمان با هفته منابع طبیعی ۶۰ هزار اصله نهال در عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان کاشته و به متقاضیان تحویل داده شده است.

حسن قیاسوند گفت: از ابتدای سال تا کنون ۴۴۳ هکتار جنگل کاری شامل ۲۴۳ هکتار درخت کاری و ۲۰۰ هکتار بوته کاری نیز صورت گرفته و ۵۰ هزار اصله نهال امسال تحویل متقاضیان شده و ۱۵ هزار اصله دیگر نیز طی روزهای آینده توزیع خواهد شد.