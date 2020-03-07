خودداری دانشگاه ها از پذیرش افراد در خوابگاه ها و مهمانسراها

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدتقی نظرپور، در بخشنامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، موسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری، بر ضرورت خودداری از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها، خوابگاه‌ها و تشکیل اردوهای تحصیلی، ورزشی و همایش‌ها تأکید کرد.

معاون اداری مالی وزارت علوم اعلام کرد: در این بخشنامه با اشاره به بخشنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و همچنین دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر شیوع بیماری کرونا (covid-۱۹) در برخی از استان‌های کشور و با هدف پیشگیری از اشاعه این ویروس به سایرین و جلوگیری از احتمال ابتلای گردشگران، مقتضی است دستور فرمائید از پذیرش و اسکان افراد در مهمانسراها، خوابگاه‌ها و تشکیل اردوهای تحصیلی، ورزشی و همایش‌ها تا اطلاع ثانوی قویاً خوداری به عمل آید.