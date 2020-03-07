به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران و با موافقت هیأت مدیره این سازمان، با توجه به شرایط پیش آمده بعد از شیوع ویروس کرونا در جامعه به منظور حمایت از بخش خصوصی، اجاره ماهانه مجموعه‌های ورزشی تا زمان بازگشایی مجدد مجموعه‌ها بخشوده شد.

پس از شیوع کرونا و به منظور مقابله با شیوع این ویروس مجموعه‌های ورزشی تحت پوشش شهرداری تعطیل شد که بخشی از این مجموعه‌ها در اجاره بخش خصوصی قرار دارد. با توجه به عدم درآمدزایی بخش خصوصی از مجموعه‌ها، اجاره ماهانه ۵۶ مجموعه ورزشی برون‌سپاری‌شده تا پایان بحران کرونا به صورت رایگان محسوب خواهد شد.

مبلغ ماهانه این بخشودگی بیش از ۱۳ میلیارد ریال است که با توجه به شرایط جامعه این مبلغ دریافت نخواهد شد. از سویی، برای جلوگیری از هرگونه تجمع در ورزشگاه‌های سازمان ورزش برای جلوگیری از شیوع کرونا، درب تمام این اماکن پلمپ شده و به صورت روزانه، مورد بازرسی قرار می‌گیرد.