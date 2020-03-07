تعطیلی کامل دو دانشگاه بزرگ آمریکا در پی شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، دو دانشگاه بزرگ آمریکا به دلیل شیوع کرونا مجبور به تعطیلی کامل کلاس‌های درس خود و کارهای اداری شدند.

در این ارتباط گفته شده است که دانشگاه واشنگتن در این شهر و همچنین دانشگاه استنفورد در «سیلیکون ولی» کالیفرنیا، تمام کلاس‌های حضوری خود را تعطیل و امور آموزشی و دانشگاهی خود را فقط به صورت آنلاین دنبال خواهند کرد.

روز گذشته مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های آمریکا اعلام کرد که ۲۳۱ نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا و ۲۰ ایالت این کشور درگیر کرونا شده‌اند.

همچنین قربانیان این ویروس در آمریکا به ۱۴ نفر رسیده است.