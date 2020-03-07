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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۱۷

تعطیلی کامل دو دانشگاه بزرگ آمریکا در پی شیوع کرونا

تعطیلی کامل دو دانشگاه بزرگ آمریکا در پی شیوع کرونا

شیوع ویروس کرونا در آمریکا به تعطیلی دو دانشگاه عمده و بزرگ در این کشور منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، دو دانشگاه بزرگ آمریکا به دلیل شیوع کرونا مجبور به تعطیلی کامل کلاس‌های درس خود و کارهای اداری شدند.

در این ارتباط گفته شده است که دانشگاه واشنگتن در این شهر و همچنین دانشگاه استنفورد در «سیلیکون ولی» کالیفرنیا، تمام کلاس‌های حضوری خود را تعطیل و امور آموزشی و دانشگاهی خود را فقط به صورت آنلاین دنبال خواهند کرد.

روز گذشته مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های آمریکا اعلام کرد که ۲۳۱ نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا و ۲۰ ایالت این کشور درگیر کرونا شده‌اند.

همچنین قربانیان این ویروس در آمریکا به ۱۴ نفر رسیده است.

کد مطلب 4872684

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