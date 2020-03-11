سقوط سهام آسیایی با تداوم نوسان شدید بازار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز چهارشنبه، در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر معرفی بسته‌های تشویقی دولت‌ها هستند، نگرانی از تداوم شیوع سریع ویروس کرونا بازارهای آسیایی را فرو ریخت.

از سوی دیگر در حالی که شاخص‌های وال‌استریت در معاملات دیشب آمریکا با جهش بزرگی همراه شده بودند (داوجونز بیش از ۱۱۰۰ واحد جهش کرده بود) داده‌های معاملات اینترنتی نشان می‌دهد که هر سه شاخص سهام آمریکا معاملات روز چهارشنبه را با سقوطی سنگین آغاز خواهند کرد. داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص ای‌مینی داوجونز تا ساعت ۱۲:۰۴ به وقت تهران ۶۳۶ واحد سقوط کرده است.

نیکی ژاپن ۲.۲۷ درصد سقوط کرد. گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۱.۱۷ درصد سقوط کرد.

در بازار چین کامپوزیت شانگهای ۰.۹۸ درصد پایین آمد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۶۳ درصد افت کرد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۳.۶۰ درصد سقوط کرد و به محدوده مقاومت فنی (سقوط ۲۰ درصدی نسبت به رکوردهای اخیر) خود وارد شد.

کوسپی کره‌جنوبی هم با سقوط سنگین ۲.۷۸ درصدی روبرو شد.