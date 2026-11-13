به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «۴:۴۸» نوشته سارا کین، با ترجمه عرفان خلاقی و کارگردانی و تهیه‌کنندگی فاطیما رحمانی، از ۲۵ تا ۲۹ آبان‌ در سالن یک خانه رویداد جریان، روی صحنه می‌رود.

نمایش «۴:۴۸» با اقتباسی از متن سارا کین، نمایشنامه‌نویس برجسته بریتانیایی، روایتی از آشفتگی‌های ناخودآگاه انسانی است که در مرز میان آگاهی، فروپاشی روانی و مواجهه با خویشتن قرار گرفته است.

این اثر تلاش می‌کند مخاطب را به جهان ذهنی شخصیتی ببرد که می‌کوشد تا پیش از رسیدن ساعت ۴:۴۸، در برابر فروپاشی روانی دوام بیاورد. در این روایت، زنی در مواجهه با رنج‌های درونی خود، به دنبال آن است که دیگران به‌جای تماشای سقوطش، خلسه روح و تجربه پیچیده و شکننده وجودش را به نظاره بنشینند.

فاطیما رحمانی علاوه بر کارگردانی و تهیه‌کنندگی، به‌عنوان بازیگر نیز در این اثر حضور دارد. جواد فراهانی مشاور کارگردان و معصومه قلی‌زاده دستیار کارگردان این نمایش هستند.

در گروه اجرایی نمایش «۴:۴۸»، فاطمه قبادی منشی صحنه، حسام اقوامی طراح صحنه، علی جمالی طراح نور، الناز قادرپور طراح لباس، ریحانه شاهوردی نقاش، علی کیهانی (راوی‌مدیا) مشاور رسانه‌ای، علی روزبهانی آهنگساز و محمد ایمان طراح پوستر و بروشور هستند.

احسان زارع و محمدعلی برنجی عکاسان، شهاب‌الدین احدی مدیر صحنه، سارا حقی دستیار صحنه، نسرین نیکنام مسئول روابط عمومی، پارسا اپروز برنامه‌ریز، شهاب شریفی مجری طرح و علی صید ویژوال آرتیست و مسئول تولید محتوا هستند.

نمایش «۴:۴۸» از ۲۵ تا ۲۹ آبان‌، ساعت ۱۹:۳۰، در خانه رویداد جریان، سالن یک، میزبان علاقه‌مندان تئاتر خواهد بود.