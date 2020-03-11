فراخوان چهاردهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، ستاد برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان فراخوان شرکت هنرمندان در چهاردهمین دوره این رویداد موسیقایی را منتشر کرد. این دوره از جشنواره با دبیری هومان اسعدی و مشارکت گستردۀ استادان موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی و با حمایت دفتر موسیقی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه بخش «موسیقی دستگاهی ایران»، «موسیقی کلاسیک»، و «موسیقی نواحی ایران» برگزار می‌شود.

در بخش «موسیقی دستگاهی ایران» خوانندگان و نوازندگان سازهای تار، تنبک، دف، سنتور، سه‌تار، عود، قانون، کمانچه، نی؛ در بخش «موسیقی کلاسیک» نوازندگان سازهای اُبوا، پیانو، ترومبون، ترومپت، فلوت، کلارینت، کنترباس، گیتار، ویلن، ویلنسل، ویولا، هورن؛ و در بخش «موسیقی نواحی ایران» خوانندگان و نوازندگان سازهای زهی، بادی و کوبه‌ای از مناطق مختلف کشور به رقابت خواهند پرداخت. همچنین، در حوزۀ موسیقی دستگاهی، بخشی برای «حفظ کل ردیف موسیقی ایرانی» و بخشی نیز با عنوان «بخش ویژۀ موسیقی دستگاهی: آفرینش در تکنوازی» در نظر گرفته شده است.

این جشنواره در قالب سه گروه سنی «الف» (۱۵ تا ۱۸ سال، متولدین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴)، «ب» (۱۹ تا ۲۳ سال، متولدین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰) و «ج» (۲۴ تا ۲۹ سال، متولدین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵) برگزار می‌شود. متقاضیانی که سن آنها از ۱۵ سال کمتر است نیز، در صورت آمادگی و تمایل، می‌توانند آثار خود را برای بررسی در گروه «الف» ارسال کنند.

جشنوارۀ ملی موسیقی جوان در دو مرحله برگزار خواهد شد. در مرحلۀ اول باید رپرتوارِ مشخص‌شده برای هر بخش به صورت ویدئویی ضبط و در موعد مقرر (حداکثر تا ۱۳۹۹/۲/۳۱)، همراه با فُرم ثبت‌نام و مدارکِ مندرج در فراخوان، به صورت الکترونیکی در سایت انجمن موسیقی ایران در بخش «بانک اطلاعات موسیقی کشور» (بامک) به نشانی https://nay.ir/bamak بارگذاری شود.

پذیرش آثار در سامانۀ «بامک» از ۱۶ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ فعال خواهد بود. پس از بررسی و ارزیابی آثار ارسالی، توسط هیأت‌های داوری، از منتخبین برای شرکت در مرحلۀ نهایی و اجرای صحنه‌ای در جشنواره (از اواخر تیر تا اواخر مرداد ۱۳۹۹، در تهران) دعوت به عمل خواهد آمد. هر گونه تغییر احتمالی در زمان و نحوۀ برگزاری مرحلۀ نهایی جشنواره از طریق سایت رسمی انجمن موسیقی ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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