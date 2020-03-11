به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد محمدی امروز چهارشنبه در سخنانی گفت: با توجه به حضور خانوادهها در منزل به خاطر شیوع کرونا ویروس، کانون پرورش فکری با اجرای طرح «پیک امید مجازی» در زمان تعطیلی مراکز، اقدام به تولید و پخش برنامههای متنوع و مختلفی در فضای مجازی کرده است.
وی افزود: تعطیلی مدارس و عدم دسترسی کودکان و نوجوانان به بسیاری از خدمات فرهنگی در بلندمدت میتواند باعث بروز مشکلات روانی شود که بهمنظور پیشگیری و چگونگی برخورداری از سلامت روانی، جسمانی و فکری، ایجاد امید، انگیزه، نشاط و شادی برای بچهها در کانون پرورش فکری صفحهای به نشانی www.omid.kpf.ir به همین منظور راهاندازی شده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان عنوان کرد: بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب مکتوب و ۲۰ عنوان کتاب صوتی کانون پرورش فکری، در این سایت بهصورت رایگان قابلدسترسی است.
محمدی با اشاره به اینکه تولیدات مختلف کانون در زمینه فیلم و انیمیشن در همین فضا در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت، بیان کرد: فایلهای صوتی و تصویری برخی کتابهای کانون در پایگاه با قابلیت ذخیرهسازی منتشر میشود و امکان استفاده کودکان و نوجوانان از فیلمهای آموزش نقاشی، اوریگامی، انیمیشن و… که توسط مربیان ارائه میشود نیز فراهمشده است.
وی گفت: شرایطی فراهم شده است که مربیان کانون بتوانند فعالیتها و برنامههایشان را در قالب فایلهای خلاقانه تصویری برای کودکان ارائه دهند بهطوریکه کودکانههای شعر و ترانه با موضوع آموزشهای بهداشتی برای کودکان بهصورت فیلمهای کوتاه در این فضا به اشتراک گذاشته میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان یادآور شد: علاقهمندان میتوانند برای دسترسی به تولیدات فیلم، انیمیشن و آموزشهای خلاقانه و داوطلبانه مربیان کانون پیک امید کانون به پایگاه www.omid.kpf.ir مراجعه یا با هشتگهای «#در دل دارم امید، #کانون امید، #پیک_امید و #برای_ حال_ خوب» این آثار و فیلمها را اینستا و https://t.me/aafarineesh را در تلگرام دنبال کنند.
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