وضعیت عمومی بیماران کرونایی در اهر مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزاپور عصر امروز در نشست فوق‌العاده ستاد مقابله با ویروس کرونا در شهرستان اهر اظهار داشت: مجموعه بهداشت و درمان شهرستان اهر در شرایطی که ویروس کرونا جان و سلامتی مردم را تهدید می‌کند در حالت آماده‌باش قرار دارد و ما در مجموعه هر روز صبح و عصر اقدامات و وضعیت بیماران بستری شده بررسی و نقاط ضعف و قوت را شناسایی می‌کنیم و از طرفی از تجارب مدیران پیشین و معاونین در جهت مقابله با کرونا استفاده می‌کنیم.

وی با ابراز نگرانی از کمبود مواد ضدعفونی کننده و ماسک در بیمارستان اهر افزود: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط توانستیم ۱۰۰ واحد صنفی را به دلیل احتکار تجهیزات بهداشتی، گران‌فروشی و عدم رعایت بهداشت در شهر اهر پلمپ کرده‌ایم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان اهر ادامه داد: همکاران ما مدام به نانوایان آموزش‌های لازم و توصیه‌های بهداشتی را ارائه می‌دهند ولی این انتظار که نانوایی‌ها پلمپ کنیم منطقی نیست، اگر نانوایی‌ها پلمپ شوند چه اتفاقی می‌افتد!؟ با همکاری رسانه‌ها و خبرنگاران اهری تمامی مطالب به مردم منتقل می‌شود و زبان‌مان برای قدردانی از رسانه‌ها و خبرنگاران قاصر است.

آغاز غربال‌گری تلفنی در رابطه با پیشگیری و شناسایی بیماران کرونایی

میرزاپور از آغاز غربال‌گری تلفنی در رابطه با پیشگیری و شناسایی بیماران کرونایی در شهرستان اهر خبر داد و گفت: تمامی بهورزان و مراقبین سلامت با اولویت‌بندی خانواده‌هایی بیمار دارند را شروع کرده‌ایم و در عین حال آموزش نیز ارائه می‌دهند این در حالی است که تا به امروز با ۴۹۶۹ خانواده معادل ۱۶ هزار و ۹۰۰ تماس حاصل شده و آموزش ارائه داده‌ایم و علائم بیماری اعضای خانواده را جویا شده‌ایم و از این تعداد توانسته‌ایم ۷۲ نفر با علائم مشکوک به کرونا شناسایی کنیم که تعدادی از آنها با مراجعه به پزشک به طور حضوری ویزیت شده‌اند.

وی تصریح کرد: بیماران مشکوک به کرونا که در بیمارستان باقرالعلوم اهر بستری شده‌اند اعضای خانواده‌شان و افرادی که با آنها در ارتباط بوده‌اند را نیز شناسایی می‌کنیم تا زنجیره انسانی انتقال ویروس کرونا را قطع کنیم، همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ایم خطر در کمین است اگر مردم رعایت نکنند زنجیره انسانی انتقال ویروس کرونا در شهرستان اهر گسترش می‌یابد و این برای ما زجرآور است چون جان و سلامتی هر شهروند اهری برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

میرزاپور اضافه کرد: عرفاً و قانوناً نمی‌توانیم از ورود اهری‌هایی که در سایر شهرها ساکن هستند و به شهرستان اهر می‌آیند جلوگیری کنیم ولی اگر همشهریان ما دوستان و خویشاوندان خود را دوست دارند تا ریشه‌کن شدن ویروس کرونا دید و بازدیدها را کنار بگذارند و ما حدالامکان وضعیت مسافران در جاده‌های بین‌شهری را غربال می‌کنیم به طوری که طی ۲۴ ساعت گذشته در جاده اهر-تبریز ۲۰۰۰ را غربال کرده‌ایم که تنها در ۱۰ نفر از مسافران علائم مشکوک به کرونا وجود داشت ولی اعداد و ارقام غربال در جاده اهر- مشکین‌شهر نگران‌کننده است به عبارتی طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۰۰ نفر در این جاده غربال شده بودند که ۵۲ نفر از مسافران علائم مشکوک به کرونا داشتند.

برای ریشه‌کن شدن کرونا به مشارکت و همراهی مردم نیازمندیم

وی خطاب به شهروندان اهری گفت: چهارشنبه سوری و پنج‌شنبه آخر سال را در پیش داریم، همشهریان عزیز برای آن‌که آسیبی به خانواده‌شان، دوستان و اطرافیان نرسد از تجمع در آرامستان‌ها و سطح شهر به جد خودداری کنند، چراکه افرادی که در اهر به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند سابقه مسافرت نداشته‌اند و این امر نشان می‌دهد ویروس کرونا در اهر جان و سلامتی مردم را همچنان تهدید می‌کند و تجمع‌های چهارشنبه سوری و پنج‌شنبه آخر سال می‌تواند منشأ گسترش آلودگی این ویروس باشد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان اهر با تاکید بر این‌که ما، پرستاران و پزشکان تمامی توان خود را برای مقابله با ویروس کرونا به کار گرفته‌ایم، گفت: ما و کادر درمانی لحظه‌ای در مقابله و مبارزه با ویروس کرونا تعلل نکرده‌ایم به عبارتی کادر درمانی ما اعم از پرستاران و پزشکان جان خود را کف دست‌شان گرفته‌اند تا آسیبی به شهروندان نرسد اما برای ریشه‌کن شدن این ویروس به مشارکت و همراهی مردم نیازمندیم.