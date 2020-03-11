لاریجانی درگذشت همسر آیت الله یزدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت همسر آیت الله محمد یزدی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون



حضرت آیت الله حاج شیخ محمد یزدی (ادام الله ظله الشریف)

خبر درگذشت همسر مکرمه و مومنه حضرتعالی موجب تأسف و تأثر شد. مصیبت وارده را به جنابعالی، فرزندان ارجمند و بستگان محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه مغفوره، از درگاه احدیت، آمرزش و غفران الهی را مسئلت می‌نمایم.امید است خداوند متعال، آن بانوی پرهیزگار را در جوار لطف حضرت صدیقۀ طاهره (س)، مشمول رحمت واسعه خویش قرار دهد و به جنابعالی و عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل، کرامت فرماید.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی