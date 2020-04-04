اجرای طرح غربالگری بیماری کووید ۱۹ در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، جوادی یگانه، افزود: همزمان با اجرای طرح ملی غربالگری بیماری کووید ۱۹ در سطح کشور، بر اساس تصمیم ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا مقرر شد تا با استفاده از ظرفیت خانه های سلامت محلات ۳۵۲ گانه شهر تهران با محوریت و راهبری شهرداران مناطق نسبت به افزایش شهروندان تهرانی تحت پوشش این طرح اقدام شود.به همین منظور جلسه هماهنگی این فعالیت با حضور مدیر کل سلامت شهرداری تهران و معاونین بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تشکیل شود.

به گفته وی، پس از برگزاری این نشست بلافاصله مصوبات جلسه طی یک بخشنامه به شهرداران مناطق ۲۲ گانه ابلاغ و مقرر شد تا ظرف ۲۴ ساعت جلسه ویژه‌ای فیمابین شهرداری مناطق و مدیران مراکز بهداشتی درمانی برگزار و ساز و کار اجرایی پیش بینی شود.

جوادی یگانه اظهار داشت:پیرو این بخشنامه در بسیاری از مناطق با حضور شهرداران محترم مناطق جلسه مذکور برگزار و راهکارهای همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اعلام نمود به منظور افزایش پوشش شهروندان در این طرح تبادل اطلاعات خوبی بین خانه های سلامت و مراکز بهداشتی در دست انجام است به همین منظورمراکز تماس تلفنی توسط شهرداری تهران در بسیاری از مناطق تجهیز و راه اندازی شود.

وی همچنین به تفاهم به عمل آمده با دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص ارائه خدمات سلامت روان به خانواده های درگیر با این بیماری اشاره نمود و اعلام داشت مقرر شد تا مشاوران همکار با خانه‌های سلامت در صورت تمایل خانواده‌های مبتلا و یا خانواده هایی که عزیزان خود را به علت این بیماری از دست داده اند خدمات مشاوره و روانشناسی را به صورت رایگان ارائه کنند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ضمن اعلام آمادگی کامل شهرداری تهران در همکاری با وزارت بهداشت در مدیریت و کنترل بیماری کنید ۱۹ اظهار امیدواری نمود تا ۲۰ فروردین سطح پوشش غربالگری شهروندان در سطح شهر تهران را به نقطه مطلوب برسانیم.