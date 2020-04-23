عربستان به دنبال پیاده سازی پروژه مرگ در یمن است

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل - شرایط بهداشتی و پزشکی یمن که حتی قبل از آغاز تجاوز عربستان سعودی به این کشور به شدت وخیم بوده بعد از این تجاوز که وارد ششمین سال خود شده بسیار وخیم‌تر و در حد فاجعه است. گرسنگی و قحطی از یک سو و بمباران بیمارستان‌ها و نبود امکانات پزشکی و محاصره یمن از سوی دیگر باعث شده مردم این کشور شاهد مرگ تدریجی خود باشند.

«یوسف الحاضری» سخنگوی وزارت بهداشت یمن وابسته به دولت انصارالله در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت زیر ساختهای بهداشتی این کشور گفت: زیرساختهای پزشکی و بهداشتی قبل از آغاز تجاوز ائتلاف سعودی علیه یمن در سال ۲۰۱۵ نامناسب و شکننده بود. این زیرساختها به دلیل ۴۰ سال ظلم و فساد دچار ضعف و شکنندگی بود.

وی افزود: در همان دوره که فساد بر یمن حکم رانی می‌کرد حاکمان این کشور تحت حمایت عربستان بوده‌اند. بعد از این شرایط، تجاوز سعودی‌ها آغاز شد و متأسفانه همان زیر ساختهای ضعیف نیز ویران شد. صدها بیمارستان، مراکز پزشکی، بهداشتی و … در یمن در جریان این تجاوز و از طریق بمباران مستقیم آنها در مناطق مختلف کشور ویران و منهدم شد.

وی در زمینه تأثیر محاصره یمن توسط ائتلاف سعودی بر بخش بهداشت این کشور تاکید کرد: در خصوص محاصره جغرافیایی یمن نیز باید گفت که این محاصره باعث بسته شدن تمام گذرگاه‌های زمینی، دریایی و هوایی کشور شده است. این محاصره نیز مشکلات بیشتری بر بخش بهداشتی یمن وارد آورد. هزاران بیمار یمنی برای دریافت درمان نیاز دارند که به خارج از کشور سفر کنند که متأسفانه این شرایط وجود ندارد.

سخنگوی وزارت بهداشت یمن یادآور شد: داروهای مهم و حیاتی در یمن وجود ندارد به ویژه فرآورده‌های خونی. مصادره منابع نفتی و گازی یمن نیز در استان‌های شبوه، مأرب و حضرت موت بحث دیگری است که خود به خود تأثیر بسیاری گسترده‌ای بر بخش پزشکی و بهداشتی یمن گذاشته است.

الحاضری با اشاره به جنایات ائتلاف سعودی علیه بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی یمن تصریح کرد: مقایسه بودجه یمن قبل و بعد از آغاز تجاوز نیز قابل توجه است به طوری که می‌توان گفت بعد از تجاوز عربستان سعودی، دیگر بودجه‌ای در یمن برای اختصاص به بخش‌های مختلف وجود ندارد. افزایش مجروحان بر اثر حملات و بمباران‌های ائتلاف سعودی نیز باعث شده تا بار بیشتری بر دوش بخش پزشکی یمن وارد آید.

وی تأکید کرد: تعداد زیادی از کادر درمانی خارجی که پیش از این در یمن حضور داشتند به دلیل تجاوزات عربستان از کشور خارج شده و به سرزمین‌های خود بازگشته‌اند. گسترش بیماری‌های واگیر دار نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که با آن رو به رو هستیم. ما شاهد آن هستیم که بیش از ۵۰۰ هزار بیمارستان و مرکز بهداشتی و پزشکی در یمن توسط متجاوزان بمباران شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت یمن تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد از بخش پزشکی در یمن به دلیل تجاوزات ائتلاف سعودی فلج شده و فعال نیست. سعودی‌ها حتی خودروهای آمبولانس را هدف قرار می‌دهند؛ ما از خودروهای آمبولانس در جبهه‌های درگیری سخن نمی‌گوییم بلکه خودروهای آمبولانس مربوط به غیر نظامیان و بیماران شهری توسط متجاوزان هدف قرار گرفته است.

وی در خصوص وضعیت زنان و کودکان در سایه قحطی و گرسنگی و حملات متجاوزان در یمن گفت: در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک در یمن از سو تغذیه در این کشور رنج می‌برند که این میزان ۴۵ درصد از کل کودکان را در این کشور در بر می‌گیرد. از این تعداد ۵۰۰ هزار کودک از سو تغذیه شدید رنج می‌برند. اگر این کودکان طی یک هفته یا دو هفته درمان نشوند از دنیا می‌روند.

وی تأکید کرد: بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل هر ۱۰ دقیقه یک کودک در یمن می میرد. ما در یمن بیش از یک میلیون زن باردار یا زنی که زایمان کرده داریم که دچار سو تغذیه است. همین مسأله باعث به دنبال آمدن کودکانی می‌شود که در همان بدو تولد دچار سو تغذیه هستند. در نهایت باید گفت که شرایط کودکان در یمن به دلیل تجاوزات ائتلاف سعودی فاجعه بار است.

الحاضری تصریح کرد: ۱۶ میلیون یمنی نمی‌توانند به نیازهای اساسی خود در خصوص مواد غذایی و تغذیه دسترسی داشته باشند. ۱۰ میلیون کودک یمنی از یک روزه تا ۱۳ ساله نمی‌توانند غذا مناسب برای خوردن پیدا کنند. تمام این مسائل به دلیل تجاوزات ائتلاف سعودی علیه یمن و بسته شدن گذرگاه‌های این کشور و هم چنین انتقال بانک صنعاء به عدن و مصادره ذخایر کشور صورت گرفته است.

وی به نقشه سعودی‌ها برای کشتار مردم یمن اشاره و تصریح کرد: سعودی‌ها و ائتلاف متجاوز آنها از روز نخست به دنبال پیاده کردن پروژه مرگ در یمن بوده‌اند. مرگ تمام مردم یمن چه آنها که مخالف هستند چه آنهایی که حتی مزدورشان هستند. سعودی‌ها هیچ اهمیتی به این اوضاع حتی به اوضاع مناطق تحت اشغال خود نمی‌دهند و برایشان مهم نیست.

الحاضری در پایان تصریح کرد: در این مناطق شاهد وقوع درگیری‌های داخلی میان مزدوران هستیم این در حالیست که مناطق آزاد شده از سوی نیروهای یمنی این شرایط را ندارند. شرایط امنیتی این مناطق بی سابقه نیست و هیچ انفجاری در این مناطق صورت می‌گیرد. کسی که از بمباران مستقیم سعودی‌ها نمیرد در بیمارستانها به دلیل نبود امکانات و دارو می میرد و اگر کسی آنجا هم نمیرد به دلیل بسته بودن فرودگاه‌ها و عدم معالجه در خارج می میرد. همان طور که امام خمینی (قدس) فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است و این کشور ارباب عربستان و امارات است.