به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، امیر طالبی، سرپرست معاونت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: علیرغم تحریم‌های شدید در سال ۱۳۹۸، کالاهای اساسی وارداتی برای ذخایر کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل ۲.۵ برابر رشد داشت. در سالِ‌جاری نیز روزانه ٥٠ هزار تن کالای اساسی شامل: برنج، روغن و شکر در بنادر ایران تخلیه و به مقاصد بارگیری و حمل می‌شود.

وی با بیان این‌که تأمین ٦٠ درصد شکر، ٣٥ درصد روغن خام و ٢٠ درصد برنج مورد نیاز کشور توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام شده است، تصریح کرد: در سال گذشته بیشتر کالاهای اساسی وارد شده در بنادر به صورت مستقیم از کشتی به واگن‌های قطار برای ارسال به مراکز دائم ذخیره سازی انتقال یافت که موجب کاهش هزینه‌ها و سرعت حمل کالاها شد.

طالبی افزود: مأموریت و وظیفه‌ی ما تأمین کالاهای اساسی کشور است و ما بر اساس تکلیف برای حفظ ذخایر راهبردی کشور، با رصد بازار جهانی و در بهترین شرایط علی‌رغم تمام مشکلات و تحریم‌ها، کالاهای مورد نیاز کشور را خریداری می‌کنیم.

وی گفت: در سال ۹۸، بیش از ۲ میلیون تن کالاهای اساسی برنج، روغن و شکر وارد کشور شده که بخشی از این کالاهای اساسی در شبکه توزیع قرار گرفته و بخشی برای ذخایر راهبردی در نظر گرفته شده است.

سرپرست معاونت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: با ورود ٩٤ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در سال ٩٨ در پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر کشور رشد ۱۴۰ درصدی داشته‌ایم.

وی افزود: حدود ١١٥ قرار داد بین‌المللی برای خرید بیش از ٥ میلیون تن کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ داشته‌ایم که بخش عمده‌ی کالاهای این قراردادها در سال ٩٨ و مابقی در فروردین و اردیبهشت ٩٩ وارد کشور خواهد شد.

طالبی گفت: واردات این کالاها با زحمات شبانه‌روزی نیروی انسانی کارشناس و متخصص شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام می‌شود و نکته قابل توجه این‌که با برنامه‌ریزی‌های خوبی که در بنادر داشتیم، نه تنها برای تخلیه‌ی کالاها دموراژ پرداخت نکردیم، بلکه دیسپچ برای این کالاها نیز دریافت کرده‎ایم.