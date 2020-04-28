گفتگوی پمپئو و لودریان درباره کرونا و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا، در گفتگو با «ژان ایو لودریان» همتای فرانسوی خود، درباره همکاری برای مقابله با ویروس کرونا رایزنی کرده و بر پایبندی واشنگتن به روابط ترانس-آتلانتیک و همکاری با ناتو تاکید کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، پمپئو و لودریان همچنین در مورد مقابله با تروریسم و لزوم پایبند بودن ایران به قطعنامههای سازمان ملل گفتگو کردهاند.
در همین رابطه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از اتحادیه اروپا خواست تا اشخاص و نهادهای درگیر در پروژه موشکی ایران را هدف تحریمهای خود قرار دهد.
مایک پمپئو همچنین در اظهاراتی بار دیگر به اقدام ایران در ارسال ماهواره نظامی به فضا واکنش نشان داد و تاکید کرد که دولت دونالد ترامپ ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر صلحآمیز بودن این پروژه را هرگز باور نکرده است.
پمپئو مدعی شده که پرتابگر ماهوارهای که ایران از آن استفاده کرده، قابل تبدیل به موشک بالستیک قاره پیما است و تاکنون هیچ کشوری به دنبال ساخت موشک بالستیک قارهپیما نبوده مگر آنکه هدفش حمل سلاح هستهای باشد.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که همه کشورهای صلحطلب باید در کنار هم برنامه موشکی بالستیک ایران را رد کنند و مانع از ادامه «این برنامه خطرناک» شوند.
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