۹۰ درصد مراجعان مدیریت مستقیم سهام عدالت را خواستار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در سیما با تشکر از سازمان صدا وسیما در پوشش اخبار مربوط به بیماری کرونا و آگاهی بخشی به مردم در این باره افزود: صدا وسیما در چند روز اخیر به دو موضوع سهام عدالت و صندوق‌های قابل معامله عرضه شده از سوی دولت هم به خوبی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه اموال دولت برای ملت است گفت: آسیب شناسی در حوزه خصوصی سازی در روش‌های قیمت گذاری و واگذاری، از برنامه‌های وزارت اقتصاد در دوره جدید بوده است و بهترین نوع خصوصی سازی این است که فقط بر مبنای هدف اصلی تأمین مالی نباشد.

دژپسند افزود: پارسال واگذاری باقیمانده سهام دولت در ۵ پالایشگاه و بیمه البرز را به صورت بلوکی عرضه کردیم و اکنون واگذاری مالکیت اموال دولت، بر تأمین مالی ترجیح دارد به همین علت امسال از روش دیگر استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه مردم از بامداد یکشنبه ۱۴ اردیبهشت می‌توانند برای خرید واحدهای صندوق قابل معامله (ETF) اقدام کنند، اضافه کرد: این واگذاری بزرگی از سوی دولت است و ارزش آن بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان است.

دژپسند گفت: فراخوان این صندوق برای همه مردم است و اینکه به هر فرد چقدر تعلق می‌گیرد به میزان مشارکت آن‌ها بستگی دارد، اما سقف این برخورداری برای هر فرد ۲ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه از دو ماه بعد، این صندوق قابل خرید و فروش است، افزود: مردم نام نویسی خود را از فردا آغاز کنند تا با مشکلات نام نویسی در پایان مهلت، مواجه نشویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر عرضه سه صندوق در بورس به تصویب دولت رسیده است، اما ممکن است این رقم تا پایان امسال، افزایش یابد.

دژپسند با اشاره به اینکه آزادسازی سهام عدالت، رویداد تاریخی است، افزود: بازار سرمایه اکنون با اقبال قابل توجهی مواجه است.

وی اضافه کرد: آزادسازی سهام عدالت و عرضه صندوق واسطه گری مالی یکم حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به ارزش بازار افزوده است.

دژپسند گفت: پس از عرضه صندوق مالی یکم، آگهی صندوق دوم و سپس صندوق سوم اعلام می‌شود و این برنامه جدی و شفاف دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از طرف رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی و مجازی تلاش می‌کنیم همه مردم از این عرضه‌ها، آگاه شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مدیریت دولت بر صندوق‌ها ادامه خواهد داشت و چرا این مدیریت به مردم واگذار نشد گفت: پارسال ۶ شرکت را بدون واسطه و به صورت بلوکی عرضه کردیم، اما با این حال تقاضای مردمی برای آن وجود نداشت، اما در روش کنونی، مردم تقاضای زیادی دارند و هدف ما هم مردمی کردن اقتصاد و توزیع ثروت است و این موضوع به روش عرضه بلوکی، امکان پذیر نیست.

دژپسند افزود: قانون بودجه امسال این اجازه را به دولت داد که برای مدتی بتواند مدیریت این صندوق‌ها را داشته باشد، زیرا این موضوع، تجربه نخست کشور در این باره است.

وی اضافه کرد: جامعه هدف ما خواص و فعالان خاص بازار سرمایه نیستند بلکه توده مردم هستند بنابراین ریسک باید مدیریت شود و به همین علت، این سهام در قالب صندوق و تحت مدیریت موقتی دولت عرضه شد.



دژپسند گفت: در اساسنامه این صندوق قید شده است که مدیریت دولت حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه خواهد بود و پس از آن به طور خودکار، مدیریت دولت از این صندوق حذف می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۹ در مجموع، ۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از مولدسازی و واگذاری داریم، اضافه کرد: محل خرج این در آمدها بر اساس بودجه انجام می‌شود.

دژپسند افزود: در شرایط کنونی در حال تجربه بودجه بدون نفت هستیم و ویروس کرونا مانع بیشتر فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی شده است به همین علت باید تأمین منابع مالی را متنوع کنیم و اقدام دولت در عرضه واحدهای صندوق قابل معامله، آثار پولی و مالی منفی ندارد و کوچک سازی دولت را در پی دارد.

وزیر اقتصاد درباره چگونگی پاسخ به تقاضای زیاد مردم برای دریافت کد بورسی گفت: اکنون چند مدتی است که روزانه ۱۰۰ هزار کد بورسی صادر می‌شود و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، این رقم تا ۲ هفته آینده به یک میلیون کد بورسی در روز می‌رسد و نرم افزار (اپلیکیشن) احراز هویت غیر حضوری هم راه اندازی خواهد شد.

دژپسند با تشریح تفاوت‌های انتخاب مدیریت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام عدالت توسط مردم افزود: بر اساس روش مستقیم، مدیریت سهام توسط خود شخص انجام می‌شود، اما در روش دیگر مدیریت به صورت وکالتی به شرکت سرمایه گذاری استانی واگذار می‌شود.

وزیر اقتصاد افزود: اگر فرد در سامانه سهام عدالت، هیچ اقدامی برای انتخاب نوع مدیریت انجام ندهد به این معنی است که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده است و به صورت خودکار، سهام آن‌ها توسط شرکت سرمایه گذاری استانی، مدیریت می‌شود.

وی اضافه کرد: تاکنون حدود ۹۰ درصد مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند.

دژپسند افزود: قرار است اقدامات نظارتی سازمان بورس با ابزارهای جدید (مُدرن) گسترده‌تر شود و بورس هوشمند شکل خواهد گرفت و تجهیزات و نرم افزارها هم فراهم شده است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: پارسال درآمد ناشی از خصوصی سازی بیشتر از مقدار مصوب و ۱۱۸ درصد بود و ۲ هزار میلیارد تومان واگذاری داشتیم، اما امسال فقط تا پایان هفته اول اردیبهشت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذاری از طریق عرضه‌های شناوری داشتیم.

وی گفت: رویکرد اصلی شورای عالی بورس این است که در توسعه کارگزاری‌ها، محدودیت ایجاد نکنیم و این کار تا اواخر خرداد یا اوایل تیر انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد درباره نمادهای بسته بورس مانند نماد شرکت‌های پلی اکریل و کنتورسازی هم گفت: بستن نمادها سیاست شورای عالی بورس نیست و فایده‌ای برای ما ندارد و علاقه‌ای به این کار نداریم، اما یکی از وظایف اصلی سازمان بورس، صیانت از حقوق سهامداران است بنابراین مجبور است به بستن برخی نمادها، تن دهد.

دژپسند افزود: باید علل توقف و بستن شدن نمادها رفع شود تا این نمادها باز شود.

وی درباره کسانی که تا کنون سهام عدالت نگرفته اند، گفت: بر اساس قانون نمی‌توانیم سهام عدالت را بدون دریافت وجه به اشخاص جدید واگذار کنیم.