به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، در نشست اعطای احکام هیأت‌های جدید رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران اعلام کرد: بر اساس دستور شهردار تهران در راستای رعایت حقوق شهروندی، دو هیأت جدید به شعب هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری افزوده شد و تعداد آن به ۵ هیأت رسیده است.

وی اظهار داشت: ۶۵ هزار نفر نیرو به عنوان سرمایه‌های اصلی شهرداری تهران در بخش‌های مختلف صادقانه مشغول به خدمت هستند و اگر در جایی تخلفی صورت می‌گیرد باید این اطمینان بر سیستم حکم‌فرما باشد که مراجع ذیصلاح از مسیر صحیح و روش عادلانه به آن رسیدگی می‌کنند. بنابراین این نگاه باید در هیأت‌های رسیدگی مستولی شود.

مظاهریان، مبنای شکل‌گیری هیأت‌های درون سازمانی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را حفظ حرفه و پیشگیری از ضربه زدن به جایگاه نهاد شهرداری تهران و از همه مهم‌تر حفظ حقوق شهروندان دانست و افزود: کوچک‌ترین تخلف اداری در قالب عدم رعایت نظم در ورود و خروج به سازمان و نیز بزرگترین آن، که حقوق عمومی در مجموعه سازمانی به فروش می‌رسد و برای منفعت شخصی قربانی می‌شود بسیار مهم است، بنابراین باید با دقت به آن رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه رسیدگی به برخی از پرونده‌ها مستلزم تسلط بر مباحث تخصصی بخش‌های مختلف شهرداری تهران است، خاطرنشان ساخت: از این رو گروه‌های کارشناسی تخصصی به عنوان معین هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری درنظر گرفته شده تا قضاوت‌ها عادلانه باشد و حقی از همکاران تضییع نشود.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، تصریح کرد: گرچه در قیاس با قضاوت‌های کشوری، احکام صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کوچک به نظر می‌رسد اما مورد توجه خانواده بزرگ شهرداری تهران است و در صورتی که این هیأت‌ها وظایف خود را درست و به موقع انجام دهند بسیاری از نابسامانی‌های مجموعه مرتفع خواهد شد.

وی با تاکید بر رسیدگی به هر پرونده ارجاعی ظرف ۳ ماه، یادآور شد: اما اکنون فاصله رسیدگی‌ها بیشتر از این میزان است و به همین دلیل دو هیأت جدید به این مجموعه اضافه کردیم تا سرعت رسیدگی‌ها افزایش یابد و به حد استاندارد نزدیک شود.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه آرای صادره باید متناسب با تخلف تعیین شود، افزود: هر چه فاصله رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد، احکام صادره معنادارتر و مؤثرتر خواهد بود.

مظاهریان خطاب به اعضای هیأت‌های ۴ و ۵ رسیدگی به تخلفات اداری، گفت: باید برای پیشگیری از عادی شدن تخلف در نظام اداری، بدون اعمال تبعیض، سهل انگاری و طولانی شدن فرایند کار، رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی را با سرعت و دقت کافی در دستور کار قرار دهید.

وی بر لزوم شناخت محدودیت‌های قانونی و اشراف کامل به تخلفات مربوط به انضباط اداری، دسته بندی تخلفات و مجازات‌ها تاکید و تصریح کرد: ما به ازای مجازات‌ها نیز پیش بینی شده که اعضای هیأت‌های رسیدگی باید برای تشخیص سره از ناسره و قضاوت عادلانه در پرونده‌ها، به آن تسلط کامل داشته باشند.

معاون شهردار تهران، برگزاری دوره‌های آموزشی برای آشناسازی اعضای جدید هیأت‌ها با حدود و ثغور قانون، تجزیه و تحلیل آرای صادره، ابلاغیه‌ها، قوانین و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را خواستار شد.

مظاهریان، اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را مورد اعتماد مدیریت شهری دانست و ضمن تبریک به آنان برای تصدی این جایگاه خطیر، اظهار امیدواری کرد که با تلاش این هیأت‌ها، روند رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی و صدور احکام منصفانه و عادلانه افزایش یابد.

در ادامه، محمد داودی مدیرکل نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نیز اعلام کرد: در سال گذشته ۹۸۸ پرونده به ما ارجاع شده که ۴۵۵ پرونده طی ۹ ماه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به تشکیل ۶ کارگروه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های سال‌های گذشته، گفت: با فعالیت این کارگروه‌ها متشکل از ۵۰ نفر از نخبگان شاغل در شهرداری تهران روند رسیدگی به پرونده‌های اداری سرعت یافته است.

مدیرکل نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، برگزاری نشست‌های آموزشی برای مدیران، توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات، تجزیه تحلیل کمی و کیفی آرای هیأت‌های رسیدگی و راه اندازی شورای حقوقی برای غنا بخشی به تصمیمات هیأت‌های رسیدگی کننده را از عمده‌ترین برنامه‌های این اداره کل در سال ۹۹ برشمرد.

داودی با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه آموزش تخلفات اداری در شهرداری تهران اظهار امیدواری کرد که با افزایش هیأت‌های تخلفات، رسیدگی به تخلفات اداری با شدت بیشتری به پرونده‌ها مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

براساس گزارش روابط عمومی معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، همچنین، علی فرخی دبیر هیأت عالی نظارت نیز شهرداری تهران را مجموعه‌ای متمرکز دارای تنوع سازمانی، نیروی انسانی و خدمات دانست و از هیأت‌های نظارت و رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان بازوهای مهم مدیریت شهری برای استقرار قانون و سلامت اداری، برخورد با مفاسد احتمالی و همچنین تقویت شفافیت اقتصادی در حوزه اجرا و عمل یاد کرد.

در پایان این نشست مظاهریان، احکام صادره با امضای شهردار تهران را به اعضای هیأت‌های ۴ و ۵ رسیدگی به تخلفات اداری اعطا کرد.