امکان حضور فیزیکی دانشجویان دکتری در دانشگاه تهران فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حبیا در نشست معاونان دانشجویی دانشکدهها و پردیسهای دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه دانشگاهها نمیتوانند تولید علم را به دلیل شیوع کرونا ویروس متوقف کنند، گفت: بهطور قطع ویروس کرونا، تا مدتها مهمان جوامع بشری خواهد بود و ما باید با مدیریت صحیح تلاش کنیم، شرایط را به روال عادی بازگردانیم و یکی از مهمترین راههای مدیریت این شرایط، رعایت بهداشت فردی، عمومی و فاصلهگذاری اجتماعی است.
وی در خصوص بازگشایی دانشکدهها، پردیسها و سراهای دانشجویی و حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه تهران نیز تصریح کرد: در این زمینه دانشگاه تابع دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا است. تا این مرحله اجازه حضور فیزیکی به دانشجویان مقطع دکترا که حضور در آزمایشگاهها، مزرعه، بیمارستان و … برای آنها ضروری است و در عین حال نیازی به استفاده از سراهای دانشجویی ندارند، داده شده است.
معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود: دانشجویان دکتری برای حضور فیزیکی در دانشگاه باید درخواست خود را از طریق سامانه گلستان ارسال کنند که پس از تأیید استاد راهنما، گروه مربوط، آموزش دانشگاه و همچنین کسب گواهی سلامت از اداره کل بهداشت و درمان در دانشگاه حضور یابند.
به گفته حبیبا، پس از ارزیابی وضعیت حضور دانشجویان فوق بعد از دو هفته، درباره دانشجویانی که نیاز به سرای دانشجویی دارند، تصمیمگیری خواهد شد.
در ادامه این جلسه پیرامون موضوعات مختلفی چون، نحوه اجرای دستورالعمل بهداشتی بازگشایی دانشکدهها و پردیسها جهت حضور دانشجویان مقطع دکترا، نحوه توزیع غذای احتمالی در صورت حضور فیزیکی دانشجویان، بررسی وضعیت پیمانکاران سلف سرویسها و بوفهها در طی دو ماهه اخیر و مناقصه غذای سلف سرویسها برای سال جدید تحصیلی، بحث و تبادلنظر صورت گرفت.
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