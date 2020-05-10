به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین گزارش داده است که نتایج نظرسنجی جدید نشان می‌دهد بیشتر مردم انگلیس بر این باورند که عملکرد دولت انگلیس در مواجهه با بحران ناشی از شیوع بیماری کووید -۱۹ نسبت به کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بدتر بوده است.

روزنامه گاردین گزارش داد تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه اوپینیون که به سفارش روزنامه آبزرور انجام شد نشان داد در حالی که تا همین دو هفته پیش بیشتر مردم فکر می‌کردند انگلیس عملکرد بهتری در مقایسه با ایتالیا و اسپانیا داشته است، اما این تلقی اکنون تغییر کرده است.

یافته‌های جدید همچنین حاکی از آن است که تنها درباره آمریکا است که اکثر انگلیسی‌ها بر این باورند بدترین عملکرد را داشته است.

نتایج جدید یک هفته بعد از گزارش اداره آمار ملی بدست آمده که نشان می‌دهد انگلیس بیشترین آمار تلفات ناشی از کووید -۱۹ را نسبت به هر کشور دیگری در اروپا داشته است.

این اداره گزارش داده که تا روز دوم مه (۱۳ اردیبهشت) ۲۹ هزار و ۶۴۸ نفر در انگلستان و ولز در گواهی مرگشان ابتلاء به کووید -۱۹ درج شده است. با افزوده شدن امار رسمی تلفات برای اسکاتلند و ایرلند شماری این رقم در مجموع به ۳۲ هزار و ۳۱۳ نفر رسید که بالاترین رقم در بین کشورهای اروپایی است.

هر چند وزیران انگلیسی علاقه مند هستند به این موضوع اشاره کنند که نمی‌توان کشورها را با هم مقایسه کرد. به نظر می‌رسد افزایش آمار کشته شدگان در انگلیس نظر افکار عمومی را درباره میزان مؤثر بودن مدیریت انگلیس تغییر داده است.

دو هفته پیش وقتی از مردم پرسیده شد که آیا عملکرد انگلیس بهتر یا بدتر از ایتالیا بوده است، ۳۰ درصد گفتند که عملکرد آن بهتر و ۲۲ درصد عملکرد دولت شأن را بدتر ارزیابی کردند.

وقتی همین سوال را بین سه شنبه و پنجشنبه هفته پیش از آنها پرسیدند ۲۹ درصد گفتند که عملکرد انگلیس بدتر بوده و ۲۵ درصد آن را بهتر دانستند.

در قیاس با اسپانیا، ۲۹ درصد بر این باور بودند که عمکرد انگلیس بدتر بوده و ۲۲ درصد آن بهتر دانستند.

این نتایج نشان داد که نسبت به دو هفته پیش، تعداد بیشتری از مردم بر این باورند که عملکرد انگلیس در مقایسه با کره جنوبی، ژاپن و استرالیا بدتر بوده است.

به طور کلی، ۴۸ درصد مردم انگلیس بر این باورند که کشورشان عملکرد بهتری داشته و ۳۶ درصد مخالف آن هستند.

در رابطه با ابعاد خاص این بحران، ۶۰ درصد نحوه مدیریت آزمایش‌های کووید -۱۹ را قبول نداشتند. دولت انگلیس اعلام کرده که در روز ۱۰۰ هزار تست انجام می‌داد که در هفته گذشته نتوانسته این میزان تست را در روز انجام دهد.

با توجه به کاهش احتمالی محدودیت‌های قرنطینه، اکثر مردم درباره بازگشایی دوباره اماکن عمومی محتاط هستند. از هر ۱۰ نفر کمتر از یک نفر (۸ درصد) به بازگشایی فوری مدارس معتقد بودند. این میزان در رابطه با ادارات (۸ درصد) و مغازه‌های غیرضروری (۹ درصد) بود.

از هر ۵ نفر سه نفر (۶۰ درصد) گفتند که از صرف غذا در رستوران‌ها احساس راحتی نمی‌کنند. بیش از نیمی (۵۵ درصد) گفتند همین احساس را درباره استفاده از متروها دارند. درباره سفر با اتوبوس و قطار به ترتیب ۵۹ و ۵۶ درصد احساس خوشایندی ندارند.

یک سوم (۳۶ درصد) بر این باورند که احساس خوبی برای بازگشت به کار ندارند و تنها ۳۰ درصد اعلام کردند از اینکه به کار برگردند احساس آرامش می‌کنند.