  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۰۹

توئیتر اطلاعات جعلی کرونا را برچسب می زند

توئیتر اطلاعات جعلی کرونا را برچسب می زند

توئیتر پست های حاوی اطلاعات جعلی درباره ویروس کرونا را برچسب گذاری می کند و کاربران را به وب سایت های رسمی یا توئیت های تایید شده حاوی اطلاعات درست هدایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، طبق اعلام توئیتر، از این پس در صورتی که توئیتی حاوی اطلاعات جعلی درباره ویروس کرونا منتشر شود، به کاربران این پلتفرم هشدار داده می‌شود.

قانون جدید آخرین بخش از سیاست‌های سختگیرانه این شبکه اجتماعی برای انتشار اطلاعات جعلی مرتبط با کووید ۱۹ است. طی این اقدام توئیتر به طور گام به گام مشخص می‌کند کدام توئیت ها برچسب می‌خورند و فقط پست‌هایی را حذف می‌کند که خطرناک هستند.

برخی توئیت ها با برچسبی زیر آنها منتشر می‌شوند که کاربران را به لینکی حاوی اطلاعات درباره کووید ۱۹ راهنمایی می‌کند. بقیه توئیت ها احتمالاً با برچسب هشدار منتشر می‌شوند تا کاربران متوجه شوند قسمتی یا تمام محتوای به اشتراک گذاشته شده در این توئیت برخلاف اطلاعات کارشناسان بهداشت عمومی درباره کووید ۱۹ است.

این شبکه اجتماعی به طور مستقیم صحت آزمایی نمی‌کند یا غلط بودن اطلاعات را اعلام نمی‌کند. برچسب‌های هشدار کاربران را به توئیت های تأیید شده، وب سایت‌های رسمی بهداشت عمومی یا گزارش‌های خبری هدایت می‌کند.

توئیتر این برچسب‌ها را در ۴۰ زبان ارائه می‌کند. همچنین توئیت هایی که قبل از اعلام این اقدام منتشر شده‌اند نیز شامل فرایند برچسب گذاری می‌شوند.

کد مطلب 4923382
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حمید SE ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ضمن سپاس از ترجمه بسیار خوب شما 1 - آدرس این مطالب را نیز بیاورید 2 - این روش «سانسور» است مطالبی را که نمی پسندند حذف می کنند اگر با سلیقه آن ها باشد هر دروغی را منتشر می کنند اگر مخالف باشد سانسور
    • حمید SE ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ضمن سپاس از ترجمه بسیار خوب شما 1 - آدرس این مطالب را نیز بیاورید 2 - این روش «سانسور» است مطالبی را که نمی پسندند حذف می کنند اگر با سلیقه آن ها باشد هر دروغی را منتشر می کنند اگر مخالف باشد سانسور

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها