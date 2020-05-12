توئیتر اطلاعات جعلی کرونا را برچسب می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، طبق اعلام توئیتر، از این پس در صورتی که توئیتی حاوی اطلاعات جعلی درباره ویروس کرونا منتشر شود، به کاربران این پلتفرم هشدار داده میشود.
قانون جدید آخرین بخش از سیاستهای سختگیرانه این شبکه اجتماعی برای انتشار اطلاعات جعلی مرتبط با کووید ۱۹ است. طی این اقدام توئیتر به طور گام به گام مشخص میکند کدام توئیت ها برچسب میخورند و فقط پستهایی را حذف میکند که خطرناک هستند.
برخی توئیت ها با برچسبی زیر آنها منتشر میشوند که کاربران را به لینکی حاوی اطلاعات درباره کووید ۱۹ راهنمایی میکند. بقیه توئیت ها احتمالاً با برچسب هشدار منتشر میشوند تا کاربران متوجه شوند قسمتی یا تمام محتوای به اشتراک گذاشته شده در این توئیت برخلاف اطلاعات کارشناسان بهداشت عمومی درباره کووید ۱۹ است.
این شبکه اجتماعی به طور مستقیم صحت آزمایی نمیکند یا غلط بودن اطلاعات را اعلام نمیکند. برچسبهای هشدار کاربران را به توئیت های تأیید شده، وب سایتهای رسمی بهداشت عمومی یا گزارشهای خبری هدایت میکند.
توئیتر این برچسبها را در ۴۰ زبان ارائه میکند. همچنین توئیت هایی که قبل از اعلام این اقدام منتشر شدهاند نیز شامل فرایند برچسب گذاری میشوند.
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