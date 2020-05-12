گوشی عجیب ال جی با نمایشگر دوگانه و چرخشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، گوشی وینگ که البته هنوز نام رسمی آن اعلام نشده با چرخش یکی از نمایشگرهای آن بر روی دیگری حالتی تی شکل به خود می‌گیرد و ظاهری مانند یک هواپیما پیدا می‌کند.

مهم‌ترین دلیل تلاش شرکت‌های گوشی ساز برای تولید تلفن‌های همراه دارای دو نمایشگر یا نمایشگر تاشو، بزرگ‌تر شدن ابعاد نمایشگر نهایی است تا نوشته‌ها و نمودارها راحت تر قابل خواندن باشند. ال جی این بار به جای تولید گوشی با نمایشگر تاشو رویکردی متفاوت را در پیش گرفته و گوشی تولید کرده که به جای دو نمایشگر عملاً یک نمایشگر و نیم دارد. زیرا نمایشگر دوم در زیر نمایشگر اصلی مخفی است و تنها با چرخش دورانی نمایشگر اصلی قابل مشاهده است.

با انجام چرخش نمایشگر نهایی تی شکل خواهد بود و از این طریق می‌توان محتوای بیشتری را با جزئیات مفصل تر بر روی گوشی مشاهده کرد. کاربر می‌تواند خود تصمیم بگیرد که از نمایشگر نصفه دوم برای مشاهده اطلاعات بیشتر استفاده کند یا تنها صفحه کلید آن را فعال کند. ال جی هنوز اطلاعات فنی بیشتری را در مورد این گوشی منتشر نکرده است.