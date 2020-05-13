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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۰۱

با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی؛

مراسم شب‌های قدر در مسجد دانشگاه تهران برگزار می‌شود

مراسم شب‌های قدر در مسجد دانشگاه تهران برگزار می‌شود

مراسم احیاء شب‌های قدر در مسجد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شب های قدر در دانشگاه تهران با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی و با سخنرانی حجت الاسلام کفیل، قرائت دعای جوشن کبیر توسط حجت الاسلام کرمی نیا و مداحی کربلایی حامد فراهانی از ساعت ۲۲:۳۰ آغاز می شود و تا یک بامداد ادامه دارد.

کد مطلب 4924997
مهتاب چابوک

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