به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شب های قدر در دانشگاه تهران با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی و با سخنرانی حجت الاسلام کفیل، قرائت دعای جوشن کبیر توسط حجت الاسلام کرمی نیا و مداحی کربلایی حامد فراهانی از ساعت ۲۲:۳۰ آغاز می شود و تا یک بامداد ادامه دارد.