فیلم کوتاه «جهان مینا» آماده‌ نمایش شد/ فرار از زندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کاسپین فیلم، فیلم کوتاه «جهان مینا» به کارگردانی شاهو زندی محصول جدید «کاسپین فیلم» آماده نمایش شد.
این فیلم درباره دختر جوانی است که برای اثبات بیگناهیاش از زندان فرار میکند اما کسی پذیرای او نیست.
سایر عوامل «جهان مینا» عبارتند از نویسنده و کارگردان: شاهو زندی، بازیگران: آنیتا یوسفی، پردیس منوچهری، میلاد ثابتی، مرتضی ابراهیمی، پرویز مشکینی، مدیر فیلمبرداری: فرهاد طالبینژاد، تدوین: محمد افشاری، صدابردار: شاهین پورداداشی، صداگذار: شاهین پورداداشی، موسیقی: پویا تقدیسی، طراح صحنه و لباس: فرهاد طالبی نژاد، مشاور کارگردان: وحید شیخلر و بیژن اعرابی، بازیگردان: ابراهیم عزیزی، برنامه ریز: لادن شیرمرد، دستیار کارگردان: شاهین خالدیان، مدیر تولید: مرتضی ابراهیمی، گریم: سپیده صیاد دریابخش، منشی صحنه: محمد خلیلی، عکاس: شاهین خالدیان، اصلاح رنگ: حمیدرضا فتوره چیان (استودیو ضدنور)، جلوههای ویژه: مهران گل محمدی، ترجمه زیرنویس: مصطفی هاشمی، تولید و تدارکات: رضا روستا، مجتبی باقری، حسین علی اصغری و علی پاشایی، نقاشی پوستر: سپیده صیاد دریابخش، طراح: محمدرضا صیاد دریابخش، تهیهکننده: حمیدرضا صیاد دریابخش.
کاسپین فیلم به تازگی پخش بینالمللی «جهان مینا» را آغاز کرده است.
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