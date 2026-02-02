معاون وزیر جهاد: وزارت جهادکشاورزی در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در جلسه شورای تحقیقات این سازمان با اشاره به اصلاح سیاست ارز ترجیحی و جابهجایی حمایتها از انتهای زنجیره به ابتدای زنجیره تولید، اظهار کرد: این اقدام بزرگ دولت، علاوه بر افزایش شفافیت، زمینه کاهش فساد و پایداری نسبی قیمتها را فراهم کرده و بدون ایجاد کمبود در بازار کالاهای اساسی اجرا شده است؛ موفقیتی که حاصل تلاش کشاورزان، تولیدکنندگان و مدیران بخش کشاورزی بوده است.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد، افزود: افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی ناشی از افزایش هزینههای تولید است و لازم است این واقعیت بهدرستی برای جامعه تبیین شود. مدیران مراکز و مؤسسات تحقیقاتی باید با ارائه عدد و تحلیل دقیق، نسبت منطقی افزایش هزینه تولید و قیمت محصول را مشخص و بهروشنی تشریح کنند.
گلمحمدی با اشاره به برنامههای سازمان در حوزه پژوهش، آموزش و ترویج، تصریح کرد: حداقل ۵۰ درصد ظرفیت مراکز تحقیقاتی باید در خدمت حل چالشهای استانها قرار گیرد. طرحهای کلان ملی نیز با هدف افزایش بهرهوری و حل مسائل اساسی تعریف شدهاند و نباید مانع انجام مأموریتهای اصلی مؤسسات شوند، بلکه مکمل آنها هستند.
رئیس سازمان تات همچنین به ابلاغ نسخه پنجم الگوی کشت زراعی و ابلاغ اولیه الگوی کشت باغبانی و گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: تا پایان سال، سایر بخشها نیز ابلاغ خواهد شد و نظارت مراکز تحقیقاتی در اجرای این برنامهها نقش کلیدی دارد.
گلمحمدی با تأکید بر لزوم هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی در بخش کشاورزی، گفت: تشکیل کمیتههای هوشمندسازی در مراکز و مؤسسات تحقیقاتی ضروری است و این موضوع بهصورت جدی در سطح وزارت جهاد کشاورزی دنبال میشود.
رئیس سازمان تات همچنین بر تقویت آیندهپژوهی و تدوین نقشه راه پژوهشی تأکید کرد و افزود: آیندهپژوهی در حوزههای کلان مانند آب، غذا و الگوی مصرف، باید بهصورت هدفمند و با مشارکت مؤسسات و مراکز تحقیقاتی دنبال شود.
نظر شما