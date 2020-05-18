به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، ماندانا زنگنه در نشست با مدیران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد برکت و گروه اقتصادی تدبیر از انعقاد تفاهم‌نامه جدید همکاری با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت تحقق تدابیر ارزشمند رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال و ایجاد اشتغال، توانمندسازی اقتصادی، رفع محرومیت و توسعه عدالت اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: با انعقاد این تفاهم نامه زمینه مشارکت و همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد برکت در اجرای طرح‌های اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، شیلات، دامپروری، صنعت، گردشگری و همچنین اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی زیربنایی، احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و اجرای طرح‌های حمایتی اجتماعی و بهداشتی در استان فراهم خواهد شد.

وی با تاکید بر استفاده از مزیت‌ها و ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان ادامه داد: در بخش شیلات می‌توان به پرورش ماهی در قفس و پرورش انواع آبزیان در جنوب و تداوم وزش باد در تمام طول سال به ویژه در منطقه میل نادر و همچنین وجود بیشترین میزان تابش خورشید در اکثر مناطق این استان اشاره کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان همجواری این استان با دو کشور پر جمعیت افغانستان و پاکستان که بخش عمده‌ای از نیاز خود را از استان تأمین می‌کنند یک فرصت برشمرد و تصریح کرد: مجموعه این ظرفیت‌ها موجب توجیه اقتصادی اجرای انواع طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در این استان می‌شود.